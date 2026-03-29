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Estaba prófugo tras ser condenado por abuso y lo detuvieron cuando fue a visitar a su padre en Mataderos

Redacción CNM marzo 29, 2026

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Un hombre de 37 años fue detenido en el barrio porteño de Mataderos acusado de haber abusado en reiteradas oportunidades del sobrino menor de edad de su expareja.

Los investigadores indicaron a TN que la familia de la víctima realizó la denuncia y, a partir de las pruebas recolectadas, la Justicia comprobó los ataques contra el menor cuando convivió con el acusado entre el 2014 y el 2018.

La causa llegó a juicio oral y público, donde el agresor fue condenado a diez años de prisión . Sin embargo, después de interponer un recurso de casación, permaneció en libertad hasta que la condena quedó firme en noviembre de 2025 y ordenaron su detención.

Desde entonces, el acusado estuvo prófugo hasta que fue atrapado el jueves por agentes de la Policía Federal (PFA).

En principio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo de la fiscal Cinthia Oberlander , ordenó la búsqueda a la Policía de la Ciudad. Al no lograr resultados, la investigación pasó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Los policías realizaron tareas de campo y determinaron que el sospechoso podría frecuentar la casa de su padre en Mataderos. Montaron una vigilancia discreta en la zona y así lo identificaron y detuvieron cuando salía de una casa sobre la calle Corvalán al 1700.

Fuente: TN


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