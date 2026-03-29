Estaba prófugo tras ser condenado por abuso y lo detuvieron cuando fue a visitar a su padre en Mataderos

Un hombre de 37 años fue detenido en el barrio porteño de Mataderos acusado de haber abusado en reiteradas oportunidades del sobrino menor de edad de su expareja.

Los investigadores indicaron a TN que la familia de la víctima realizó la denuncia y, a partir de las pruebas recolectadas, la Justicia comprobó los ataques contra el menor cuando convivió con el acusado entre el 2014 y el 2018.

La causa llegó a juicio oral y público, donde el agresor fue condenado a diez años de prisión . Sin embargo, después de interponer un recurso de casación, permaneció en libertad hasta que la condena quedó firme en noviembre de 2025 y ordenaron su detención.

Desde entonces, el acusado estuvo prófugo hasta que fue atrapado el jueves por agentes de la Policía Federal (PFA).

En principio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo de la fiscal Cinthia Oberlander , ordenó la búsqueda a la Policía de la Ciudad. Al no lograr resultados, la investigación pasó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Los policías realizaron tareas de campo y determinaron que el sospechoso podría frecuentar la casa de su padre en Mataderos. Montaron una vigilancia discreta en la zona y así lo identificaron y detuvieron cuando salía de una casa sobre la calle Corvalán al 1700.

Fuente: TN