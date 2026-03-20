“Está todo frenado”: alertan que una empresa láctea no puede pagar los sueldos de sus empleados

SANTA FE.- Otra empresa láctea santafecina se suma a la lista de firmas del sector con serios problemas que impiden su normal funcionamiento y presencia en el mercado. Además de SanCor y Verónica, por citar las que mayores complicaciones ofrecen actualmente, en la última semana se sumó el caso de Sudamericana de Lácteos, hoy de la familia Servio, radicada en la localidad de Díaz, departamento San Jerónimo, 107 kilómetros al sur de esta capital.

Según se comentó en los últimos días, la empresa dejó de pagar sueldos a 80 empleados. “Sudamericana de Lácteos entró en crisis en medio de un cambio de dueños y sin poder hacer frente a numerosas deudas”, admitieron desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilara). Los informes que trascendieron en las últimas horas señalan que la empresa arrastra dificultades financieras desde mediados del año pasado. Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que los 80 trabajadores desde enero a este jueves solo cobraron el 25% de un sueldo.

A la crisis salarial se sumó en las últimas semanas la paralización total de la planta. “Hace dos semanas que está todo frenado porque no hay materia prima”, indicaron fuentes gremiales.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), recordó en un reciente trabajo, que la industria láctea tuvo una caída productiva del 10,3% solo en enero de 2026. Debe recordarse que Sudamericana de Lácteos es propietaria de marcas como SyS, Premio y Sudamlac, entre otras.

El presidente comunal de Díaz, una localidad de no más de 2000 habitantes, Juan José González, admitió en declaraciones conocer que la planta mantiene tres meses de salarios impagos y una importante deuda con los productores lácteos de la zona. En febrero pasado se rechazaron al menos tres cheques por un total de $12 millones, todos por falta de fondos.

Según admitieron desde la propia firma, la situación comenzó a deteriorarse hace un año cuando la empresa empezó a pagar los salarios de manera fragmentada. Primero en dos veces, luego en tres, hasta llegar a un esquema de pagos semanales. Incluso el aguinaldo fue abonado en cuotas. “A fines de 2025 nos pagaron medio aguinaldo y el resto lo dividieron en tres partes que terminamos de cobrar recién en febrero”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

Los trabajadores revelaron que la familia dueña les manifestó que no continuará invirtiendo en la firma. Añadió, dijeron las fuentes, que cada aporte económico que hace se destina a cubrir deudas acumuladas, por lo que planteó como alternativa que la planta continúe bajo un esquema cooperativo gestionado por los propios empleados.

El presidente comunal de Díaz, por su parte, añadió que los propietarios actuales de la planta, que residen en Villa María, “reconocieron problemas en la transición de la compra, que derivaron en la cesación de pagos a empleados y tamberos”.

Ante el panorama crítico, las autoridades comunales propusieron recurrir a la figura de “recuperación de empresas”, una legislación vigente en Santa Fe desde 2017, diseñada para que las fábricas en crisis puedan reorganizarse bajo control directo de sus propios trabajadores, agrupados en una cooperativa. “El titular de la empresa está dispuesto a poner en manos de los empleados la fábrica para que siga trabajando. Es una decisión de la gente, de los empleados, y en esa instancia estamos”, reconoció el funcionario.

Fuente: La Nación