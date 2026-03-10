“Era la única manera de escuchar Argentina acá”: la emotiva historia de la atleta que ganó la maratón en Malvinas

La atleta argentina Candela Cerrone protagonizó un momento cargado de emoción en las Islas Malvinas al ganar la Stanley Marathon y dedicar su triunfo a los veteranos y caídos de la guerra de 1982. Pero más allá del resultado deportivo, la corredora aseguró que su presencia en la carrera tuvo un objetivo muy claro: visibilizar la causa Malvinas y hacer escuchar a la Argentina en el lugar.





“Estoy conmovida y desbordada. Vine a visibilizar las islas, a no olvidar nuestras islas y a no olvidar la guerra”, expresó tras cruzar la meta.





Cerrone contó que inicialmente su objetivo era simplemente completar otra maratón en su vida. Sin embargo, al momento de la inscripción ocurrió algo que terminó motivándola aún más.





“Ya solo con correr estaba contenta, hacer otra maratón en mi vida me hacía feliz. Pero la inscripción me hizo ruido porque no me dejaban correr con nuestros colores y eso me motivó a venir a ganarla. Era la única manera de escuchar Argentina acá”, relató.





Cuatro meses de preparación





La atleta explicó que la preparación fue intensa y demandó cuatro meses de entrenamiento, especialmente por las exigencias físicas que implica correr maratones cerca de los 50 años.





“Soy una atleta grande, camino a los 50, y correr cuesta el doble. Ese fue el motor para dar lo mejor de mí en un circuito hostil por el clima y el terreno, pero más aún por lo que representa para nosotros”, señaló.





La competencia se desarrolla en condiciones climáticas extremas, con fuertes vientos y un terreno irregular que hace que los tiempos de carrera sean más lentos que en los circuitos urbanos tradicionales.





Una carrera cargada de significado





Cerrone explicó que durante su preparación no solo entrenó físicamente, sino que también buscó informarse y profundizar sobre la historia de la guerra de Malvinas.





“Estuve entrenando, pero también estudiando, leyendo y escuchando para venir hasta acá y entender más”, explicó.





La atleta contó que su vínculo con la causa Malvinas viene desde la escuela primaria y que además tiene un familiar que combatió en el conflicto.





“Tengo un primo veterano de Malvinas que nunca dijo nada. Venir acá me sacó dudas y me ayudó a entender silencios y reclamos”, reflexionó.





La única mujer argentina en la carrera





En la competencia participaron unos 70 corredores, de los cuales 13 eran argentinos, aunque Cerrone fue la única mujer del país en tomar la largada.





“La única mujer argentina era yo. Había 12 argentinos más corriendo”, contó.





Durante gran parte del recorrido debió correr prácticamente sola.





“Corrí con mucha soledad. Había tres soldados ingleses que estaban delante mío y me acompañaban. Me esperaron para cruzar el arco de llegada”, recordó.





Emoción en la meta





Tras completar los 42 kilómetros, la corredora cruzó la línea de llegada gritando “Argentina” y dedicó el triunfo a quienes combatieron en la guerra.





“Cruzar esa meta y gritar Argentina y dedicárselo a los veteranos, a los familiares de caídos y a los oficiales que fueron parte de esto fue muy fuerte”, expresó.





Actualmente Cerrone continúa en las islas, ya que los vuelos hacia el continente salen cada siete días. Durante su estadía aprovechó para recorrer lugares históricos del conflicto.





“Ayer con un grupo de argentinos fuimos al cementerio de Darwin y recorrimos trincheras y puntos de batalla”, contó con emoción.





Finalmente, dejó un deseo para las próximas ediciones de la competencia:

“Me gustaría que el año que viene vengan más argentinos a correr”.