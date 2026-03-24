Envenenó a su padre, apuñaló a su madre y vivió con los cadáveres 4 años

En septiembre de 2023, la policía británica encontró los cadáveres de Louis y John McCullough, de 71 y 70 años, en una casa en Great Baddow, un pueblito en los suburbios de la ciudad de Chelmsford. Este doble asesinato no fue uno más, sino que se trató de uno de los parricidios más impactantes de la historia criminal moderna en el Reino Unido.

Virginia McCullough, la hija de las víctimas, fue la encargada de matarlos salvajemente: a su padre le quitó la vida mediante envenenamiento, mientras que a su madre la asesinó a puñaladas en el pecho. Sin embargo, el horror no terminó ahí: la mujer mató a sus padres en 2019 y convivió con sus cadáveres hasta 2023 .

Este brutal parricidio generó tal conmoción en la sociedad que hasta los investigadores más experimentados de la policía local quedaron en shock, según reveló el detective superintendente y jefe de delitos mayores de la Policía de Essex, Rob Kirby.

El tranquilo y apacible Great Baddow, con apenas 14.000 habitantes, quedó marcado para siempre por el estremecedor doble asesinato de los McCullough. La autora, la propia hija del matrimonio, utilizó a su padre como “conejillo de indias”, según confesó ella misma a la policía, para que probara un cóctel de medicamentos con el que planeaba envenenarlos a los dos.

El 17 de junio de 2019, trituró varios remedios que los médicos le habían recetado a John y los mezcló con sus bebidas alcohólicas. La combinación resultó fatal para él . De hecho, cuando Virginia regresó al hogar a eso de las 6 de la mañana, su muerte ya se había concretado. A su madre, en cambio, la dosis solamente la sedó. Para evitar que sobreviviera y descubriera el crimen, la hija culminó el trabajo de la forma más cruel: le pegó un martillazo en la cabeza y luego la apuñaló varias veces en el pecho .

“Cuando la golpeaba era como si alguien tocara mal el xilofón”, recordó la asesina en declaraciones a la policía. Luego de matarlos, compró guantes de látex y bolsas de dormir por internet y fabricó un mausoleo casero con mampostería en el estudio que había en uno de los ambientes de la casa, y colocó allí el cadáver de su papá . A Louis, por su parte, la ocultó “atrás de la cama, al fondo, al lado del lavamanos”, según se la escuchó confesar en un video grabado por los policías durante el allanamiento en el que la detuvieron.

“Deslicé una pila de esos medicamentos en su bebida. Eran dos o tres que traje abajo. No tomó todos. Tomó la mitad de los dos, pero cuando llegué a la mañana, antes de lo de mi madre, me levanté media hora antes, alrededor de las seis. Cuando llegué él estaba muerto”, dijo Virginia en ese video que sirvió como confesión. Al final, se la ve hablar con un policía y decirle una frase escalofriante: “Animate, al menos atrapaste a la mala” .

El crimen comenzó a descubrirse cuando el médico de cabecera de la pareja manifestó preocupación por no saber nada de ellos desde hacía tiempo. La alerta derivó en una investigación por desaparición que rápidamente puso el foco en su hija, Virginia McCullough. Sus explicaciones sobre el paradero de Louis y John resultaban cada vez más contradictorias.

Cuando la Policía de Essex allanó la vivienda, la reacción de la mujer sorprendió a los agentes: apenas entraron, les dijo con frialdad que debían ver lo que había en el piso de arriba , ya que allí se encontraba el cuerpo de su padre.

Las sospechas entre los vecinos, sin embargo, habían comenzado años antes. Phil Sargeant, quien vivió dos décadas en la casa contigua, recordaba que desde 2019 las cortinas permanecían siempre cerradas y nadie veía movimiento en el interior . Aquella situación alimentó dudas en el barrio, aunque nunca llegó a denunciarse formalmente.

Para evitar preguntas incómodas, Virginia sostenía una serie de historias inventadas. A amigos y conocidos les dijo que sus padres se habían mudado a Clacton, en la costa de Essex. Cuando alguien pedía verlos, siempre surgía una excusa distinta: viajes, enfermedades o restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19 .

Detrás de esas mentiras se escondía el verdadero motivo del crimen. La mujer había acumulado grandes deudas utilizando las tarjetas de crédito de sus padres y continuó haciéndolo incluso después de asesinarlos. Según la investigación judicial, llegó a beneficiarse con casi 150.000 libras provenientes de pensiones, gastos con tarjetas y la venta de algunos activos. Finalmente fue condenada a cadena perpetua, con una pena mínima de 36 años antes de que se considere la posibilidad de su liberación.

Fuente: TN