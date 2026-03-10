Entregan en el Congreso un reconocimiento a las esposas de Nahuel Gallo y de Germán Giuliani

En el marco de un homenaje a María Corina Machado , Premio Nobel de la Paz y líder de la liberación de Venezuela del régimen chavista, la diputada Silvana Giuidici (LLA) entregó un reconocimiento a María Alexandra Gómez , esposa del gendarme Nahuel Gallo -recientemente liberado-, y a Virginia Rivero , esposa de Germán Giuliani .

El evento se realizó en el Auditorio de la Cámara de Diputados, donde se realizó el IV Encuentro de Mujeres Liberales .

“Hoy compartimos la alegría de María Alexandra que tiene a Nahuel Gallo finalmente en la Argentina. Pero esta alegría se ve empañada porque todavía falta Germán Giuliani”, recordó Giudici.

“Queremos decir que nuestro compromiso va a seguir hasta el final. Hoy queremos homenajearlas a ustedes, mujeres, que luchan por la libertad y que sostienen a sus familias”, sostuvo la legisladora.

Durante el encuentro se proyectó un mensaje de Machado, quien llamó a “honrar la lucha de tantas mujeres por la libertad de Venezuela y del mundo entero”.

“Nuestro planeta afronta cambios y vemos surgir toda clase de liderazgos femeninos. En medio de tan terribles circunstancias, las mujeres venezolanas les han inculcado a sus hijos el amor infinito a la libertad”, dijo en su mensaje.

Al final del encuentro también envío un mensaje de apoyo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich .

“Espero con todo mi corazón que Venezuela rápidamente pueda tener la decisión de elegir soberanamente a su gobierno. Han luchado muchísimos años, la han pasado mal y todavía hay presos políticos”, expresó Bullrich en el mensaje.

“Necesitamos una Venezuela libre donde los candidatos no sean extorsionados por nadie y la democracia sea plena. Queremos una Venezuela que vuelva a sonreír, que sea un país grande como lo era antes”, concluyó.

Fuente: La Nación