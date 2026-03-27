Encontraron una mano humana en Caleta Olivia y confirmaron que pertenece a un hombre que estaba desaparecido

El hallazgo de restos humanos en un descampado de Caleta Olivia , en Santa Cruz, dio un giro clave en una investigación que llevaba meses sin respuestas. Un estudio de ADN confirmó que una de las manos encontradas en enero pertenece a Mario César García , un hombre de 50 años que estaba desaparecido desde el 8 de diciembre del año pasado.

García había sido visto por última vez en el centro de la ciudad, cuando caminaba por el barrio 2 de Abril y subía a una camioneta 4x4. Desde entonces, su familia no volvió a tener noticias.

El 21 de enero, un hombre que había salido a correr en una zona descampada detrás del barrio 13 de Diciembre, se topó con una escena de terror: encontró una mano en avanzado estado de descomposición .

A partir de la denuncia, las autoridades preservaron la escena para recolectar toda la evidencia posible mientras seguían con las tareas de rastrillaje en los alrededores.

El trabajo de los investigadores dio resultado ya en las primeras horas de la tarde. Fue entonces cuando encontraron dos pies y una cabeza , también en avanzado estado de descomposición.

Este jueves, los hermanos del hombre desaparecido, Gisella Cruz y José García, informaron que la identificación se logró mediante un análisis de ADN con compatibilidad total respecto a uno de ellos, además de la coincidencia de una huella. “ La mano que encontraron es de mi hermano ”, aseguró Gisella, según informó La Opinión Austral .

La mujer también cuestionó el avance judicial y explicó que, por el momento, la causa no se investiga como un homicidio , ya que aún falta determinar si los otros restos encontrados pertenecen a la misma persona. Estos estudios se realizarán en un laboratorio de Buenos Aires, luego de que se tomen muestras de los huesos actualmente analizados en Río Gallegos.

“A él me lo llevaron, no se fue. Él no quiso irse, habló de más y alguien lo tocó; a alguien le molestó, por eso se lo llevaron, por eso me lo mataron ”, sostuvo la hermana, quien señaló la posibilidad de que haya responsables aún no identificados. “ Lo que hicieron fue macabro ”, sumó.

En paralelo, la causa, que se mantiene bajo secreto de sumario, ya tiene dos personas detenidas . A comienzos de marzo, la Policía de Santa Cruz detuvo a un hombre y una mujer mayores de edad durante un operativo en el barrio 2 de Abril.

Fuente: TN