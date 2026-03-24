Encontraron a David Norberto Cantarino, el hombre que habían denunciado como desaparecido

David Norberto Cantarino , el hombre de 50 años que era buscado desde el 16 de marzo, fue hallado este lunes en un micro de larga distancia a la altura del peaje Olivera, sobre la Ruta Nacional 5, en provincia de Buenos Aires, tras una averiguación de paradero iniciada por una denuncia de su pareja Sandra Carrasco.

El caso presenta elementos confusos : mientras su pareja denunció haber recibido amenazas de muerte desde el teléfono de Cantarino durante los días en que se desconocía su paradero, el propio hombre aseguró ante las autoridades no haber sido víctima de ningún delito y dijo no saber por qué se había desplegado el operativo.

Según el parte oficial de la Policía de la Ciudad, al que accedió LA NACION , Cantarino había salido de su domicilio con destino a San Miguel y no volvió a mantener contacto. Durante la pesquisa se registraron movimientos de su tarjeta SUBE en Moreno y San Miguel , además de impactos de antenas de telefonía entre el 17 y el 23 de marzo en zonas de Neuquén y La Pampa. Un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) había indicado que el hombre viajó hacia esa región.

Posteriormente, un nuevo reporte de la CNRT estableció que el 23 de marzo abordó un micro en la terminal de Neuquén con destino a territorio bonaerense . A partir de esa información, las autoridades reconstruyeron el recorrido del transporte y lograron interceptarlo, donde fue identificado dentro del vehículo. El operativo fue llevado a cabo por agentes que pertenecen a la División Búsqueda de Personas.

La investigación se había iniciado tras la denuncia presentada por su pareja, Sandra Carrasco , quien había reportado la desaparición luego de varios días sin contacto. Durante ese período, se habían realizado recorridas en hospitales, morgues y zonas de transporte público, además de la activación de alertas en distintos organismos.

En ese contexto, Carrasco difundió un mensaje en la red social Instagram en el que informó que había radicado la denuncia y que se preparaba la presentación de un habeas corpus, además de solicitar que la información se canalizara a través de personas allegadas. También alegó haber sufrido amenazas de muerte desde el teléfono de su esposo mientras las fuerzas de seguridad llevaban adelante la búsqueda.

Cantarino dice ser un “activista política de Antifa”, integrante de F.O.R.J.A (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) y tiene varias cuentas en X. En artículos que pueden rastrearse hasta 2019, el hombre de 50 años figura como un empleado de seguridad para una compañía con sede en el barrio porteño de Belgrano.

Posterior a su aparición, fue trasladado a una sede policial para prestar declaración testimonial tras ser encontrado. De acuerdo con fuentes del procedimiento, manifestó no haber sido víctima de ningún delito y aseguró desconocer los motivos de su búsqueda.

Por disposición de la Fiscalía, a cargo del Dr. Candela, se dispuso además el secuestro preventivo de su teléfono celular, medida que fue avalada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24 . Actualmente, las autoridades continúan con las diligencias judiciales para determinar las circunstancias del caso.

Fuente: La Nación