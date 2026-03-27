En qué canal pasan Inglaterra vs. Uruguay por un amistoso de fecha FIFA hoy

Este viernes, desde las 16.45 (horario argentino), Inglaterra y Uruguay se enfrentan en un amistoso internacional correspondiente a la doble fecha FIFA de marzo. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del alemán Sven Jablonski, se disputa en Wembley y se puede ver en vivo por televisación a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Ambos seleccionados participarán del Mundial 2026. Los Tres Leones integran el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá, en una zona en la que son claros favoritos a avanzar a la próxima ronda. Se clasificaron tras finalizar en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona K en las eliminatorias europeas. Terminaron con puntaje ideal con ocho victorias en ocho partidos y le sacaron 10 puntos de diferencia a Albania, que quedó en el segundo lugar.

La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, estará en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita, por lo que tiene serias chances de pasar a 16vos de final. En las eliminatorias sudamericanas quedó cuarta con 28 puntos, misma cantidad que Colombia, Brasil y Paraguay, que también se metieron en la Copa del Mundo. Sin embargo, superó a la Verdeamarela y a la Albirroja por diferencia de gol, y únicamente quedó por debajo del combinado cafetero en la clasificación general.

El partido está programado para este viernes a las 16.45 (hora argentina) en Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria en el amistoso de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.55 contra los 6.21 que se repagan por un hipotético triunfo de Uruguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.45.

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Fuente: La Nación