En qué canal pasan Colombia vs. Croacia por un amistoso de fecha FIFA hoy

La zaga de amistosos internacionales que se desarrollan este jueves 26 de marzo en el marco de la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene entre los destacados a Colombia vs. Croacia, programado a las 20.30 (hora argentina) en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos con arbitraje del español Juan Martínez Munuera.

El partido no se transmite en la Argentina, ni por televisión ni a través de ninguna plataforma digital. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

¡𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐇𝐎𝐘! 🙌😮‍💨 🆚 🇭🇷 🗓 Jueves 26 de marzo 🕞 6:30 pm (hora COL) 🏟 Camping World Stadium, Orlando 🏆 Amistoso internacional 📺 Fútbol RCN, APP Canal RCN - Gol Caracol, DITU. #LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/SFkdmOwr9V

El cotejo tiene cara a cara a dos selecciones que se preparan para jugar el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y pretenden ser protagonistas, el conjunto cafetero en su regreso a la máxima cita del fútbol y los croatas para ratificar que no fue casualidad haber sido finalistas en Rusia 2018 y semifinalistas en Qatar 2022.

El entrenador argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, dispone una formación titular con varios nombres que son una fija para la Copa del Mundo como Dávinson Sánchez, Richard Ríos, John Arias, James Rodríguez y Luis Díaz. Por el lado de los balcánicos, el entrenador es el ya histórico Zlatko Dalić y se sostienen nombres emblemáticos como los de Mario Pašalić, Luka Modrić e Ivan Perišić.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 2.21 contra 3.38 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco europeo. El empate paga hasta 3.50.

Ambos equipos jugarán otro amistoso en el marco de la fecha FIFA de marzo. Colombia enfrentará el próximo domingo a Francia mientras que Croacia se presentará un día después ante Brasil. Ambos juegos serán también es Estados Unidos.

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Fuente: La Nación