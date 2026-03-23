En al menos 15 provincias los gobernadores enfrentan conflictos salariales y se les complica el frente fiscal

CÓRDOBA.− Un emergente del estrés que atraviesan las cuentas de las provincias es la situación de conflictividad docente imperante en la mayoría de los distritos. Los maestros reclaman mejoras salariales superiores a las que los gobernadores aseguran estar en condiciones de otorgar, lo que derivó en medidas de fuerza en unas 15 jurisdicciones . Los mandatarios sostienen que hacen el “ mayor esfuerzo ” en sus ofertas y en seguir cubriendo los fondos especiales que cortó la Casa Rosada aun en una coyuntura de debilidad de la recaudación propias y de baja de los giros nacionales.

Como adelantó LA NACION , las complicaciones en el frente fiscal de las provincias ya son parte de la agenda entre los gobernadores y Nación. Los analistas que siguen estos números coinciden en que ya la mayoría de los distritos deben haber licuado el superávit . Las proyecciones tampoco ayudan , no aparece una mejora generalizada de la actividad económica en el corto plazo.

Según confiaron a este diario varios gobernadores, desde la Casa Rosada les aseguran que a partir de mayo tendrán un repunte de la coparticipación vía Ganancias . Es que ese mes, como es habitual, ingresa la primera cuota anual de ese impuesto para empresas. En 2024, el salto de recaudación fue muy fuerte porque por la devaluación de diciembre del 2023 el balance de las empresas creció, en cambio el año pasado no sucedió lo mismo. “Con eso no alcanza, por más que mejore, sino hay reactivación después volvemos a las bajas”, definió un ministro de Economía de una provincia grande.

En las conversaciones entre provincias y Nación −con la reforma política en la que pretende avanzar el presidente Javier Milei de por medio− ya empezó a aparecer la palabra “blindaje” económico . Un eufemismo para referirse al planteo de los gobernadores sobre que los números no les cierran para atender las demandas salariales, garantizar prestaciones y, además, seguir cubriendo los huecos que dejó la administración central al terminar con algunos fondos especiales y programas.

En esos primeros contactos aparecen algunas ideas que no son nuevas, como es la coparticipación del impuesto al cheque . Las dos partes tienen en claro que sin una reactivación firme de la economía, el reparto discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la Rosada no alcanza para robustecer las finanzas provinciales. Hasta ahora es el esquema que la administración libertaria −como ya lo hicieron las de otro color político− utilizó para persuadir voluntades y acompañamientos en el Congreso.

Es en ese contexto en el que la mirada de los gobernadores va más allá y apunta a un acuerdo en el que la Nación acepte resignar fondos . No parece un objetivo simple de lograr, porque si bien el ministro Luis Caputo logró, en el primer bimestre del año, sostener el superávit primario (0,4% del PIB) y el financiero (0,1% del Producto) lo hizo en el marco de una caída de la recaudación que hilvana siete meses consecutivos.

Incluso, el interés de Caputo es que las provincias avancen en una baja de Ingresos Brutos. Que lo hagan de manera generalizada y en los sectores en los que más impactan hoy está descartado. La alternativa sería un nuevo pacto fiscal , en el que las dos partes asumen compromisos. Las experiencias sobre este punto no son alentadoras, todos los acuerdos terminaron suspendidos a poco de lanzarse. Por eso los especialistas entienden que el camino es una reforma fiscal integral coordinada . Una respuesta que lleva tiempo y trabajo, cuando domina la urgencia.

Mientras, los gobernadores usan la necesidad de Nación de lograr aliados en el Congreso, desde la Casa Rosada intentan presionarlos con el impacto que tendría en la opinión pública que no apoyen a Milei. “Es una estrategia que ya conocemos −analiza un mandatario norteño frente a este diario−. Hoy por hoy, la gente empieza a sentir cansancio de un esfuerzo económico que no les da los resultados esperados y, en materia política, el Presidente y su mesa chica no pasan un buen momento ”. Habla con los resultados de algunos sondeos que le llegan.

La conflictividad docente, admiten en las provincias, es la señal más clara de lo que pasa con sus finanzas. “Que no haya clases nos golpea, pero lo que no hay es plata”, razona otro mandatario ironizando sobre la frase que siempre usa Milei.

Los reclamos más duros de los gremios se registran en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, Salta (donde el gremio plantea que hay “persecución y prácticas antisindicales”), Río Negro, San Juan (se suma la reacción por la decisión del Ejecutivo de limitar los paros), Jujuy, La Rioja y Catamarca . En Entre Ríos, ante la falta de acuerdo paritario, Rogelio Frigerio la cerró por decreto; en Tucumán, Osvaldo Jaldo consensuó después de varias semanas de tensión y en Chubut, Ignacio Torres logró firmar la paritaria, lo mismo que Alfredo Cornejo en Mendoza.

Otro dato que abona las urgencias financieras de la mayoría de las provincias es que las que tienen cajas de jubilaciones no transferidas y reciben propuestas de pago desde Nación, cierran acuerdos aun sabiendo que lo que les gira Anses está muy por debajo de lo que reclaman. En ese grupo están Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Chaco y Misiones. Sobre la deuda acumulada no hay ningún avance.

Hay que recordar que para mantener el pago de las jubilaciones, el faltante de dinero de Nación lo deben poner los Tesoros provinciales . Como avanzar en reformas previsionales tiene costo político, ese paso se evita en general. Nación podría incentivarlas con beneficios como, por ejemplo, pagar lo adeudado.

“ Creer que los problemas de las provincias no van a incidir en la Nación es un error −razona un exfuncionario acostumbrado a lidiar con finanzas y también con gobernadores−. Terminan afectando. La solución no es permitirles tomar deuda. En la foto de hoy y con la proyección de los próximos meses, el panorama provincial es muy complejo”. A tomar deuda ya salieron CABA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, pero podrían sumarse otras ya que hay 13 que enfrentan vencimientos este año

Los 11 gobernadores que participaron de la Argentina Week en Nueva York junto a Milei y parte de su gabinete fueron a mostrar la potencialidad productiva de sus territorios y también a sondear posibilidades de financiamiento. Al regreso, consultados por este diario varios coincidieron que la sintonía lograda en el viaje no implica “de ningún modo” dejar de reclamar por las cuestiones pendientes.

Fuente: La Nación