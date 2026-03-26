Empezó el juicio contra un hombre por matar a su pareja tras empujarla contra un auto en Rosario

Comenzó el juicio en Rosario contra un hombre acusado de haber provocado la muerte de su pareja en 2022 , tras empujarla a la calle en medio de una discusión. La víctima quedó tendida en el asfalto y un auto que circulaba por el lugar la pasó por encima. Murió luego de agonizar tres meses.

Se trataba de Natalia Coronel , una mujer de 41 años y mamá de dos hijos, quien vivía en situación de calle al igual que el acusado, conocido como “Joni” G . En la primera audiencia del juicio, la Fiscalía sostuvo que Coronel fue empujada de manera intencional luego de una violenta pelea que incluyó golpes, amenazas con arma blanca e insultos.

El episodio ocurrió el 25 de diciembre de 2022 cerca de las 20 frente a la iglesia Nuestra Señora del Pilar , en la intersección de Colón entre Cochabamba y Pasco del barrio República de la Sexta . El vehículo que atropelló a Coronel, un Renault Megane negro , continuó su marcha pero el conductor regresó minutos después y se puso a disposición de la Policía. De acuerdo con la fiscal Andrea Vega , el hombre de 30 años “se sirvió del vehículo como instrumento para provocar el fallecimiento de la víctima”, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital.

Tras el episodio, la mujer quedó inconsciente y fue asistida por personal médico del Sies que arribó en ambulancia. Los profesionales constataron politraumatismos severos y la derivaron al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA) , donde permaneció internada hasta el 16 de marzo de 2023. La causa de muerte fue una complicación multiorgánica derivada de un traumatismo de cráneo grave, lo que automáticamente provocó un cambio de carátula. La calificación legal fue modificada de lesiones graves a homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.

Durante la audiencia, el imputado negó haber sido pareja de Coronel y aseguró que en aquella ocasión el fue agredido por ella con un cuchillo. La defensa afirmó que no existió intención de causar la muerte de la mujer. En contraposición, varios testigos del hecho señalaron que tanto él como la víctima estaban armados. Los elementos fueron secuestrados posteriormente en la escena. Por un lado, encontraron el cuchillo de 10 centímetros de hoja con serrucho y un palo de madera de 76 centímetros.

La investigación detalló además que la pareja vivía en la calle y atravesaban situaciones de consumo problemático de sustancias. Un testigo que compartía noches con ellos relató que las discusiones y peleas eran frecuentes: “Siempre discutían, se drogaban y se peleaban” , declaró.

Entre los testimonios incorporados al expediente figura el de una joven que pasaba en moto con su pareja en el momento del incidente. Declaró que al observar una pelea entre un hombre y una mujer, decidió detenerse y subir a la vereda. “Me tiro para el costado para tratar de separarlos y cuando me doy vuelta veo que ella se cae para la calle y un auto color negro la pasa por arriba”, compartió La Capital .

“Cuando vamos a socorrer a la chica, mi pareja le dice al hombre que cómo se va a zarpar así, que estaba loco . Éste nos dice que la chica lo quería apuñalar, pero lo que yo veo es que él tenía el cuchillo en la mano y lo tira en la vereda”, añadieron.

El juicio se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario ante los jueces Facundo Becerra , Valeria Pedrana y Mariano Aliau . La fiscal Vega solicitó la pena de prisión perpetua. El acusado permanece preso en la cárcel de Coronda bajo prisión preventiva desde el día del ataque. La investigación incluyó declaraciones de personas que conocían a la pareja. El Ministerio Público Fiscal mantiene la acusación por homicidio doblemente agravado y solicita la máxima pena prevista en el Código Penal.

Fuente: Infobae