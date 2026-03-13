Emboscada en Barracas: un influencer fue a vender celulares y terminó baleado en un violento asalto

Gabriel García, un influencer de 32 años conocido en redes como “El Profe”, fue víctima de un violento asalto cuando fue a vender dos celulares al barrio porteño de Barracas y terminó baleado en una pierna.

El hecho que se conoció en las últimas horas, tras la viralización de un video grabado por la propia víctima , ocurrió el 2 de marzo pasado en la esquina de Santo Domingo y Santa Elena.

García, que suele compartir contenido sobre tecnología y ventas en su cuenta de Instagram, pactó el encuentro con un supuesto comprador. Sin embargo, todo resultó ser una trampa y casi le cuesta la vida.

El influencer llegó al lugar en su moto y llevaba puestos unos anteojos con cámara, que grabaron toda la secuencia. En el video, que después compartió en sus redes, se ve cómo saluda al hombre que lo esperaba y le entrega uno de los teléfonos para que lo pruebe.

Todo parece normal durante unos segundos. Pero la situación cambia de golpe, cuando aparece en escena un tercer hombre. Al notar una actitud sospechosa, García reacciona rápido y acelera su moto para escapar. Fue entonces cuando llegó el disparo.

En medio de la fuga, una bala impactó en su pierna derecha . A pesar del dolor y la herida, el influencer logró seguir conduciendo algunos metros más para alejarse de los asaltantes.

Desesperado, empezó a pedir ayuda a quienes se cruzaba en la calle . Durante los primeros momentos nadie respondió a su pedido, hasta que finalmente un grupo de vecinos se acercó para asistirlo y llamar a emergencias.

García fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital Penna. Según informó el parte médico, su vida no corrió peligro.

El caso recayó en la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 23 , a cargo del fiscal Marcelo Retes , que investiga el hecho como robo a mano armada y lesiones .

Según informaron desde la Policía de la Ciudad , el material grabado por la cámara de los anteojos del propio García se convirtió en una pieza clave para reconstruir la secuencia y avanzar en la identificación de los sospechosos.

Fuente: TN