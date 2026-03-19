El secreto para tener una maceta llena de flores está en un alimento que pocos tienen en cuenta

Cuando se usa puerro en alguna receta, la base blanca termina en la basura la gran mayoría de veces . Sin embargo, pocos saben que esa parte aún sigue viva y que podría utilizarse para conseguir flores .

“¿Quieres tener una maceta llena de flores en invierno? solo necesitas varios puerros del supermercado”, comentó la cuenta @Huertopeque, con más de 23.000 seguidores en Instagram.

La parte blanca del puerro, esa que la gran mayoría de las veces termina en la basura, “todavía sigue viva” , según detalló la cuenta especializada en jardinería. “Allí está el ‘corazón’ de la planta”, agregó.

Por lo tanto, “si esa parte se coloca en un vaso con un poco de agua, en pocos días van a poder salir raíces nuevas”. Sin embargo, eso no siempre deriva en un nuevo puerro para consumir. Es que si ese ejemplar ya pasó frío en el campo, algo que habitualmente sucede, puede entrar directamente en la fase reproductiva .

Eso explica por qué del centro empieza a salir una especie de tubo verde. No se trata de un rebrote común, sino del tallo floral, que con el paso de las semanas empieza a alargarse . Con el tiempo, se forma un capullo que finalmente se transforma en una “bola de flores preciosas que atraen polinizadores” .

“Si dejas que la flor se seque, puedes recoger semillas y cerrar el ciclo completo de ese puerro que iba a acabar en la basura ”, concluyó el vidoe.

Fuente: TN