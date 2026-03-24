El peronismo impulsa una sesión secreta en el Senado para que el Gobierno responda sobre los efectos de la guerra en Irán

El peronismo explora la posibilidad de pedir una sesión secreta en el Senado para que el Gobierno responda sobre el posicionamiento de la Argentina frente al conflicto en Medio Oriente y l as medidas de seguridad adoptadas para prevenir un eventual ataque luego de que el presidente Javier Milei se alineara con Estados Unidos e Israel en la ofensiva militar contra Irán.

Al menos esa fue la orden que Cristina Kirchner le bajó al bloque de senadores durante una reunión que mantuvo con el jefe de la bancada, José Mayans, en el departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria en el marco de una causa por corrupción.

La polémica fue metiéndose en el escenario político luego de que Milei calificará al régimen iraní como el "enemigo" de la Argentina y desde el Gobierno alentarán la posibilidad de enviar tropas a la guerra del golfo Pérsico .

La declaración del Presidente tuvo una rápida respuesta del régimen islámico que advirtió que la Argentina había cruzado una "línea roja imperdonable " al alinearse incondicionalmente con el avance militar de Estados Unidos e Israel.

En este contexto, el secretario de Comunicación de Gobierno, Javier Lanari, aseguró en una entrevista con el diario español El Mundo, que se dará "cualquier ayuda" que desde la Casa Blanca consideren. Mientras que el canciller Pablo Quirno dejó dudas al no confirmar la versión del vocero pero tampoco negarla.

En este escenario, el peronismo entiende que Milei le declaró la guerra a Irán . Y con el antecedente de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994), que se le imputan al gobierno iraní, entienden que la amenaza de un tercer ataque está latente y advierten que la declaración del Presidente "puede llegar a afectar a todos los argentinos".

Incluso desde el bloque Justicialista hicieron fuertes críticas a la posición del Gobierno por haberse encolumnado detrás de la ofensiva israelí en la incursión militar sobre la Franja de Gaza luego del ataque del 7 de octubre de 2023 cuando terroristas palestinos invadieron el sur de ese país provocando una fuerte escalada en el conflicto de Medio Oriente.

Frente a este escenario, el peronismo quiere saber qué medidas de seguridad está tomando el Gobierno frente a la profundización de los ataques a Irán . "La declaración de Milei hace que todo el sistema sea inseguro. Le declara la guerra a Irán y no tiene ni un espejito para ver si lo van atacar", puntualizó un legislador K.

Por eso, Mayans estaría analizando la posibilidad de pedir una sesión secreta con el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti , quien viaja este fin de semana a Estados Unidos para reunirse con funcionarios norteamericanos y representantes de la OEA. También incluirían al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra , un hombre que responde al asesor todo terreno Santiago Caputo.

"Queremos saber qué datos manejan, porque la Argentina no es ni Estados Unidos, ni Europa, donde pueden detectar cualquier amenaza. Y nuestro país siempre fue neutral en estos conflictos", reclamó una senadora de la oposición.

Lo cierto es que el reglamento del Senado, en su artículo 18, habilita las sesiones secretas con carácter excepcional, cuando así lo considere el cuerpo, para lo que se necesitan los dos tercios de la Cámara.

También puede ser solicitada por resolución del titular del Senado, en este caso la vicepresidenta Victoria Villarruel o por pedido del Ejecutivo o por petición fundada de 5 o más senadores. En este último caso se deberá fundamentar el objeto de la misma y deberá estar vinculada a un proyecto que deberá ingresar por la mesa de entradas.

Desde el oficialismo desestimaron la posibilidad de que pueda avanzar el pedido del peronismo y que los funcionarios vayan al Congreso para responder sobre las medidas de seguridad adoptadas en el país.

La movida del peronismo se da luego de que legisladores de la oposición advirtieran que el envío de tropas argentinas al golfo Pérsico deberá ser autorizado por el Congreso como lo establece el artículo 75 de la Constitución.

Sin embargo, el ministro Presti descartó, por el momento, la posibilidad de que la Argentina pueda colaborar con fuerzas militares a la ofensiva liderada por Donald Trump en Medio Oriente.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín