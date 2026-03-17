El particular rasgo argentino que sobresale en un ranking global a pesar de las crisis económicas

Hay un concepto del latín antiguo que quizás calce perfecto con lo que un estudio de las ciencias sociales acaba de mostrar sobre la caótica Argentina de 2023: que en esos días fuimos una rara avis ; una extraña ave que aunque se mostraba mucho más preocupada por las inestabilidades económicas y materiales que el promedio global, en términos de bienestar psicológico y social , es decir, lo que este trabajo califica como florecimiento humano, nos sentíamos bien posicionados. Incluso, mejor que los demás .

Los demás son una veintena de países considerados en el Global Flourishing Study , o Estudio Global sobre el Florecimiento Humano , un índice de la Universidad de Harvard, autodefinido como mega investigación longitudinal sobre bienestar (en todo el sentido de la palabra), del que participaron 200.000 personas en 22 países .

Las participación de la Argentina estuvo protagonizada por 6.700 personas y el relevamiento estuvo a cargo de investigadores del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral, la misma casa de estudios que hace apenas días difundía que los argentinos somos más “familieros” .

Parece que también somos más “florecientes”, salvo por esa astilla siempre molestando; la parte económica . O al menos así nos sentíamos en 2023. Al ser una investigación de cinco años (2023-2027), habrá que esperar al año que viene, cuando un segundo trabajo refleje la curva comparativa entre el final del Gobierno de Alberto Fernández y estos dos años de gobierno libertario.

Pero remontándonos a esos días de 200% de inflación interanual , lo interesante es el contrapunto entre la sensación o autopercepción de un bienestar psicológico y social y la depre de las finanzas personales, lo que para los autores promueve interrogantes interesantes. Todo está plasmado en el trabajo “ El florecimiento en Argentina: evidencia del Estudio Global del Florecimiento en diferentes grupos socioeconómicos y niveles de religiosidad ”, publicado recientemente en el International Journal of Wellbeing .

Para adentrarse en el tenor del tema, basta un pasaje del paper en la sección “resultados”. Allí los autores destacan, sorprendidos, que los adultos argentinos exhiben un nivel medio de florecimiento en 10 de los 12 indicadores medidos .

Los autores explican que “un análisis inicial de estos hallazgos indica que los argentinos presentan un nivel medio de bienestar en diversos ámbitos, a pesar de la percepción de los adultos de una mayor preocupación respecto a su capacidad financiera y material para cubrir sus gastos mensuales”, y luego destacan “el contexto en el que se obtuvieron los datos”, que -sugieren- es un temita nada menor, y que hace que “estos resultados sean particularmente llamativos”.

Según argumentan, “en 2022, los argentinos no solo sufrían las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en un país donde el confinamiento se extendió desde marzo de 2020 hasta mediados de 2021, sino que la economía también se encontraba en una crisis tan grave que provocó la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, en julio”.

Además -siguen-, “el presidente Alberto Fernández registró los índices de aprobación más bajos desde el retorno a la democracia en 1983, con un índice negativo cercano al 75%. Considerando las difíciles condiciones socioeconómicas que prevalecieron en 2022 y 2023, es pertinente indagar en los factores que contribuyeron al notable bienestar de los argentinos en circunstancias tan adversas”.

La hipótesis de los investigadores puede parecer simple pero, como afirmación, da lugar a distintos interrogantes sobre el peculiar perfil sociocultural local. Plantean que, “si bien alcanzar un nivel mínimo de bienestar económico y financiero es un requisito previo para el florecimiento” (algo que podría parecer obvio), la cuestión está en que la relación entre esos dos elementos “no es de uno a uno”. “El caso de Argentina parece respaldar esta hipótesis”, concluyen.

Considerando que los promedios globales quizás se hagan sobre brechas muy grandes entre máximas y mínimas, según el país en cuestión, es evidente que convendría tener los datos desagregados por país, a fin de poder comparar la singularidad argentina con cifras semejantes. Sin embargo, desde la Universidad Austral explicaron que Harvard todavía no hizo pública esa información.

Por lo pronto, la investigación contempla cinco dimensiones, de las que se derivan las 12 variables mencionadas. La primera es bienestar psicológico: incluye “felicidad”, “satisfacción con la vida”, “sentido”, “propósito” y “salud mental autopercibida”. En todos estos ítems, los argentinos otorgaron puntajes ligeramente encima de la media (siete y pico en todos los casos).

Por ejemplo, mientras “felicidad” tuvo una puntuación de 7 en el promedio global , en Argentina fue 7,36. El ítem “satisfacción por la vida”, 6,85 versus 7,22.

La segunda dimensión es bienestar social, en donde se midió el grado de “conexión social subjetiva”, el grado de “contento con las relaciones” y las “relaciones satisfactorias”. En todas las variables, Argentina está encima del promedio.

La tercera, carácter y conductas prosociales, midió la idea de “promover el bien” y la “gratificación diferida”. Argentina está resto en ambas. En cuanto a la cuarta dimensión, salud física autopercibida, llama la atención que, aun con los niveles preocupantes de enfermedades crónicas no transmisibles que se registran en el país (diabetes, hipertensión, obesidad y cardiopatías diversas), los argentinos estamos unos milésimos arriba que los otros 21 países (7,26 contra 7,21).

Por fin, la quinta dimensión es la oveja negra: los resultados socioeconómicos, compuestos a su vez por dos ítems (planteados por la negativa), que son la “preocupación financiera por los gastos” y la “preocupación material por la seguridad”. En los dos casos, Argentina flaquea especialmente. Mientras el promedio global es 6, a nivel local no llegamos al 4 (3,96 y 3,79, respectivamente),

Claudia Vanney es investigadora directora es directora del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral y una de las autoras del trabajo. Clarín le preguntó por qué cree que los argentinos tuvimos (y quizás todavía tenemos) esa característica habilidad para sentirnos no tan mal o relativamente bien (según como se mire), aun en contextos de gran deterioro socioeconómico.

La experta opinó que “estamos acostumbrados a ver lo negativo... eso del alma tanguera”, pero que, “comparados con otros países, acá no hay conflictos bélicos, no hay grandes problemas raciales, no hay grandes problemas de conflictos religiosos”, y “todos, en mayor o menor medida, tenemos acceso a educación y a un sistema público de salud”. Esto sin contar que, “vivimos en un país en que la naturaleza está cerca”.

“Esta comparación contempla 22 países que son representativos de todo el globo terráqueo. A pesar de los continuos vaivenes económicos y las crisis recurrentes que hacen que sean muy desafiante muchas cosas, evidentemente tenemos cierta resiliencia. Estamos acostumbrados y vamos para adelante. Eso es bueno y se ve. Hay que tomar conciencia de las cosas buenas que tenemos”, comentó.

Ahora bien, ¿cómo cree Vanney que serán los resultados en 2027, cuando se consideren los efectos de la política económica aplicada por el Presidente Javier Milei? Evaluó que, con menor incertidumbre por la relativa estabilidad inflacionaria, “quizás las variables económicas den mejor”.

“Todos los países tienen problemas de un tipo u otro. Nosotros tenemos los nuestros”, dijo la investigadora, y concluyó: “En un momento de inflación más baja y mayor estabilidad, quizás puntuemos distinto, pero como en Argentina todo va y viene muy rápido, más que aventurar hipótesis, diría que hay que esperar”.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín