El papa León XIV nombró a su “jefe de gabinete”, el tercer cargo más importante del Vaticano

ROMA.- En uno de sus nombramientos más importantes, el papa León XIV designó este lunes al arzobispo italiano y diplomático Paolo Rudelli , de 55 años, como nuevo sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede , un cargo clave, equivalente a un “jefe de gabinete”.

Tal como anunció al mediodía de Roma el boletín del Vaticano, Rudelli, que fue hasta ahora nuncio (embajador de la Santa Sede) en Colombia, reemplazará al arzobispo venezolano Edgar Peña Parra , sustituto desde 2018, a quien el papa León XIV decidió nombrar nuevo nuncio ante Italia y San Marino.

En una movida estudiada, en tanto, el arzobispo canadiense de origen croata, Petar Rajič , de 56 años, hasta ahora nuncio ante Italia y San Marino, fue designado por el Papa como nuevo prefecto de la Casa Pontificia .

Se trata de otro cargo importante ya que el prefecto de la Casa Pontificia se ocupa de manejar la agenda de audiencias del pontífice; este se encontraba vacante desde que el papa Francisco decidió congelarlo en 2020, tras un entredicho con su entonces titular, el arzobispo alemán Georg Ganswein , también secretario privado de Benedicto XVI , papa emérito, tras el revuelo por la salida de un libro firmado sin querer por Joseph Ratzinger .

En verdad, en los pasillos del Vaticano se esperaba la salida de Peña Parra, diplomático de 66 años que, como él mismo admitió en una carta de despedida difundida por la Sala de Prensa, tuvo momentos “duros” en los últimos años.

“No han faltado momentos de sufrimiento institucional, como el proceso relacionado con el asunto del Palacio de Londres, que ha expuesto a la Santa Sede y, en particular, a nuestra Secretaría de Estado a una atención mediática y judicial sin precedentes, exigiéndonos rigor, transparencia y sentido de la responsabilidad”, escribió Peña Parra.

Aludió, así, al juicio por corrupción que por primera vez puso en el banquillo a un cardenal, el italiano Angelo Becciu , su antecesor en el cargo de sustituto, por una millonaria y fallida inversión en un edificio de Londres. Por este tema, Peña Parra hasta se vio obligado a ir a Londres para declarar en otro juicio vinculado a ese escándalo.

Como nuevo “sustituto”, el arzobispo Rudelli se convierte en el funcionario de mayor rango en el Vaticano después del Secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin .

Dirigirá la primera de las tres secciones de la Secretaría de Estado: la Sección de Asuntos Generales . Como explica la Constitución Apostólica “Predicad el Evangelio” (artículos 46-48), esta sección “es responsable, en particular, de agilizar los asuntos relacionados con el servicio cotidiano del Romano Pontífice; examinar los asuntos que deben tratarse fuera de la competencia ordinaria de las instituciones de la Curia y los demás organismos de la Sede Apostólica; y fomentar la cooperación entre los Dicasterios, organismos y oficinas, sin menoscabo de su autonomía”. También se ocupa de todos los asuntos relativos a los representantes de los Estados ante la Santa Sede.

Es responsable, además, de redactar y enviar constituciones apostólicas, decretos, cartas apostólicas, epístolas y demás documentos que le encomiende el Romano Pontífice, así como de preparar para su publicación los actos y documentos públicos de la Santa Sede en la gaceta oficial Acta Apostolicae Sedis . Asimismo, es responsable de dar instrucciones al Dicasterio para la Comunicación sobre los anuncios oficiales relativos a los actos del Pontífice y la actividad de la Santa Sede, y de custodiar el sello de plomo y el anillo del pescador.

De igual modo, tiene la tarea de preparar las reuniones periódicas de los jefes de las instituciones curiales y de ejecutar las decisiones adoptadas en ellas, así como de preparar la documentación pertinente relativa a los nombramientos realizados o aprobados por el pontífice, incluidos los del personal diplomático. También es responsable de preparar la documentación para la concesión de honores papales y de recopilar, coordinar y publicar estadísticas sobre la vida de la Iglesia en todo el mundo.

El nuevo sustituto y ahora virtual número tres del Vaticano nació en Gazzaniga, localidad cercana a Bérgamo (región de Lombardía), el 16 de julio de 1970. Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 1995 e incardinado en Bérgamo. Es licenciado en Derecho Canónico y en Teología Moral e ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1° de julio de 2001; desde entonces prestó servicio en representaciones pontificias de Ecuador y Polonia, así como en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Fue nombrado enviado especial con funciones de Observador Permanente ante el Consejo de Europa en Estrasburgo el 20 de septiembre de 2014. Habla inglés, francés, español y polaco.

Fuente: La Nación