El misterioso caso de un joven desaparecido hace un mes en Río Negro: las sospechas y el reclamo de la familia

“Alguien sabe algo”. Esa fue la consigna que encabezó la marcha de este lunes por Kevin Hernández , un joven de la provincia de Río Negro cuyo paradero se desconoce desde hace más de un mes. A pesar del tiempo transcurrido y de la intensidad de la búsqueda, la incertidumbre continúa.

La desaparición tuvo lugar en la ciudad de Lamarque , en el norte provincial, a más de 300 kilómetros de Viedma. El hombre de 26 años fue visto por última vez el 22 de febrero, aunque la denuncia formal se realizó cuatro días después.

Según informaron medios locales, el único registro hasta el momento es una imagen captada por una cámara de seguridad de un comercio, en la que se lo observa acompañado por otra persona.

Fuentes allegadas a la investigación brindaron detalles a Infobae sobre el operativo de búsqueda: trece allanamientos, más de 50 entrevistas cruzadas para verificar la información entre sí, rastrillajes e incluso el análisis de datos de origen clarividente. “Incluso se han chequeado datos que dio una vidente de Mendoza” , agregaron.

Aun así, por ahora no hay pistas firmes.

Kevin mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello negro, rapado a los costados. Además, lo distinguen dos tatuajes en los antebrazos : uno con la palabra “Alma” y otro de una corona con el nombre “María”. El día de su desaparición usaba una campera rompevientos color crema, pantalón negro y zapatillas negras con detalles blancos.

Durante los allanamientos se secuestraron elementos como ropa, vehículos, armas de fabricación casera y dispositivos electrónicos, que están siendo analizados por laboratorios forenses, según precisó el Diario Río Negro.

En ese sentido, los investigadores buscan reconstruir las últimas comunicaciones de Kevin para identificar datos relevantes.

En la investigación interviene la DDI de Patagones, que articula tareas con efectivos de San Javier, Viedma y General Conesa en el seguimiento de cada una de las líneas que van surgiendo. Se convocó además a Prefectura, Bomberos, Policía Montada y la Brigada Rural.

En paralelo, el sistema de emergencias 911 colabora con el relevamiento, la visualización y el estudio de cámaras de seguridad, en busca de reconstruir los últimos movimientos del joven.

A partir del testimonio de dos personas que aseguraron haberlo visto, los rastrillajes se extendieron a pie entre Lamarque y la zona conocida como El Solito. También fueron inspeccionados los desagües de residuos cloacales de la localidad.

“Cada uno de los elementos secuestrados se le muestra primero a la madre y a la pareja para ver si lo reconocen y luego se toman muestras para hacer pericias”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia. En estos momentos, se aguardan los resultados de las pericias realizadas a dos autos secuestrados.

Este lunes, los seres queridos de Kevin se movilizaron hasta la plaza Santa Genoveva, en Lamarque, bajo la consigna “Alguien sabe algo”. A la movilización se sumó su pareja, Luz Núñez, quien expresó: “No hay una pista, no hay nada”.

En diálogo con medios locales, la familia cuestionó la falta de avances en la investigación, destacando la tardanza en la posible intervención de organismos de búsqueda nacionales: “¿Por qué tuvimos que esperar un mes?“, señaló la mujer.

En tanto, María Ayala, madre de Hernández, apuntó contra la última persona que habría visto a Kevin: “Él es el único que sabe”. El hombre -cuya identidad no fue difundida- permanece en libertad y únicamente fue notificado sobre su incorporación al legajo judicial.

La familia aprovechó la concentración para confirmar la incorporación del abogado Leandro Aparicio al caso, el cual continúa bajo la investigación de la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel.

Fuente: Infobae