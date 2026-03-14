El golazo de Nahuel Molina para el triunfo de Atlético de Madrid por 1-0 ante Getafe

Muchas veces sucede. El futbolista que no está habituado a hacer goles, cuando le toca lo hace de manera superlativa. Le ocurrió a Nahuel Molina , este sábado, marcando en el comienzo del encuentro para la victoria por 1-0 de Atlético de Madrid ante Getafe . El lateral de la selección argentina fue protagonista de un verdadero golazo del partido correspondiente a la 28a. fecha de la liga española. Que también tuvo una extraña expulsión.

Transcurrían apenas 7 minutos cuando Molina, que había quedado recostado sobre el sector izquierdo del ataque colchonero, recibió un pase de su compatriota Nicolás González y no dudó, casi de manera instintiva, acomodó la pelota para su perfil derecho y sacó un remate potente y alto que sorprendió al arquero David Soria. Cuando el guardavallas reaccionó, la pelota ya se metía en su ángulo izquierdo.

¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, NAHUEL! GOLAZO INFERNAL AL ÁNGULO DE MOLINA PARA MARCAR EL 1-0 DEL ATLÉTICO DE MADRID VS. GETAFE. ¡CANDIDATO AL MEJOR DEL FIN DE SEMANA! 📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PqLn3JeEkc

Significó el tempranero y único gol para el equipo que dirige Diego Simeone , en el que además de Molina y Nico González salieron como titulares Juan Musso y Thiago Almada . En la segunda parte ingresaron Giuliano Simeone y Julián Alvarez , guardados . Enfrente también hubo argentinos; Getafe alistó de entrada a Zaid Romero y Luis Vázquez.

Se trató del primer gol de Molina, de 27 años en lo que va de la temporada, el octavo desde que llegó en 2022 a Atlético de Madrid , donde lleva 169 partidos. El cordobés nacido en Embalse no anotaba un tanto desde el 6 de noviembre de 2024, en el triunfo por 2 a 1 ante PSG, por la fase de grupos de la Champions League.

Surgido de Boca y con pasado en Defensa y Justicia, Rosario Central y Udinese, Molina es una fija para Lionel Scaloni de cara a la conformación del plantel de la selección argentina que participará del Mundial.

Atlético de Madrid se mantiene en el tercer puesto de la liga española, y pelea en los puestos de clasificación a la próxima Champions League, aunque está lejos Barcelona, el puntero.

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Fuente: La Nación