El Gobierno publicó un video por los 50 años del golpe militar: habla del “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”

A poco menos de dos horas del 24 de marzo en el que se cumplen 50 años del golpe militar, el Gobierno difundió un video que tituló en conmemoración del "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa ". La última palabra de la frase que presentó un adelanto de lo que dicen se verá este miércoles se sobrescribió en rojo y mayúsculas , para marcar el tono diferenciador del abordaje oficial.

"Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras ", agregaron en el tuit de la cuenta de Casa Rosada que adjuntó el video y promete el material completo para las 8 de este martes, publicado en la red X y YouTube.

El video de adelanto, retuiteado al instante de su publicación por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aporta el testimonio de una hija de desaparecidos y el del hijo de un militar muerto en un atentado guerrillero.

La primera en aparecer en pantalla es Miriam Fernández , la nieta recuperada número 127 por Abuelas de Plaza de Mayo. En diciembre de 2017 una muestra de ADN había confirmado su identidad como hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, desaparecidos en mayo de 1977 cuando ella todavía no había nacido.

ADELANTO Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras. VIDEO COMPLETO MAÑANA A LAS 9:00 HS, POR YOUTUBE Y X. pic.twitter.com/mMuXCJ07HW

Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada completamente vacío, Fernández se suma al abordaje oficial del tema y pide "contar la historia verdadera" para "sanar como ciudadanos" .

La mujer nacida en la ESMA y que tras ser identificada como hija de desaparecidos tuvo que iniciar un juicio para conservar el nombre que había llevado durante 43 años en el que incluso litigó contra Abuelas de Plaza de Mayo, sostiene que "hubo muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon ".

" La sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo. Entonces yo creo que la historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro ", afirma Fernández ante las cámaras de la Rosada. E insiste, al pedir "que se cuente la historia completa".

A continuación, la grabación oficial pasa al testimonio del hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar que trabajaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) , un grupo guerrillero de izquierda.

"Esa noche, así como hubo heridos también hubo muertos y hubo dos secuestrados . El capitán García y mi padre. De la historia Argentina es el secuestro más largo, Duró más de un año, 372 días", dice Arturo Larrabure, también frente a las cámaras oficiales.

Su padre, el coronel del Valle Larrabure, fue secuestrado en el copamiento del ERP a la fábrica militar de Villa María, Córdoba en agosto de 1974. Se lo llevaron a Rosario y lo mantuvieron en cautiverio por más de un año . El grupo guerrillero informó su muerte el 19 de agosto de 1975. Dijeron que se suicidó. Su cuerpo pesaba cerca de 40 kilos, según la autopsia. Su familia intentó que el caso se tomara con un crimen de lesa humanidad. La Justicia lo rechazó y la causa se dio como prescripta .

Nuevamente en línea con el abordaje del Gobierno sobre la dictadura, el hombre, que actualmente trabaja como asesor en Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación, sostiene que "es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos". "Tenemos un país maravilloso, tenemos que aprovecharlo", afirma.

En el cierre, el spot muestra una pantalla negra , sobre la que aparece el anuncio de una versión completa del video para este martes 24 de marzo a las 9 de la mañana en las cuentas de YouTube y en la misma cuenta oficial de X.

Fuente: Clarín