El Gobierno de Milei avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal, pero en la transición prevé reformas para endurecer penas

Javier Milei se reunió este martes con el ministro de Justicia, Juan Sebastián Mahiques . Fue para avanzar en la presentación de su reforma del Código Penal . Allí, confirmaron que redactarán una nueva versión de la iniciativa , que ya había sido anunciada por Milei y Patricia Bullrich a fines de 2025.

Mientras trabaje sobre el texto que dejó el exministro Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno elevará al Congreso proyectos de "transición" para agravar penas e incorporar nuevos delitos al Código vigente.

"Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales", afirmó Mahiques.

No dio plazos para presentar ese proyecto. En cambio, adelantó que habrá proyectos para la transición.

"En la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos", escribió el ministro de Justicia en su cuenta de X.

Entre esos delitos mencionó los migratorios, las estafas piramidales, los de viuda negra, las salideras y las entraderas, los cometidos por motochorros, los de daño animal, la presencia de armas en las cárceles y la organización de picadas. Con esto, el Gobierno dice que pone "la centralidad sobre las víctimas".

El nuevo Código Penal fue uno de los proyectos centrales de Cúneo Libarona en su etapa como ministro de Justicia. De hecho, tras salir del Gobierno, destacó que él mismo lo había escrito.

"Si vos te ponés a ver todos los hitos del Ministerio, fueron todos hitos en los que trabajé. La ley en ausencia la escribí yo, la ley de menores la escribí yo, el Código Penal lo escribí yo", sostuvo Cúneo Libarona , que dejó el Ministerio en medio de la interna del oficialismo.

El proyecto con el nuevo Código Penal había sido presentado por Patricia Bullrich a fines de diciembre. A través de asesores y especialistas, el texto había sufrido modificaciones.

Tal como había asegurado Clarín , Milei marcó como objetivo darle impulso a la reforma del Código Penal en el primer tramo del período ordinario, otra de las iniciativas que formaron parte de su plataforma de campaña presidencial y con la que busca reforzar su agenda dura contra la inseguridad.

El proyecto, que pretende actualizar un código aprobado en 1921, endurece las penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas; elimina la prescripción para el homicidio agravado o el abuso sexual e incorpora la figura de "ecocidio" para atacar a quienes atenten contra el medio ambiente.

En rigor, el anuncio se hizo por primera vez frente a la cárcel de Ezeiza, a días de las elecciones legislativas nacionales, en octubre pasado. Ese acto estuvo encabezado por el propio Milei y por Bullrich, que entonces era ministra de Seguridad y candidata a senadora por LLA.

Ese día, dos aspectos llamaron la atención. Uno, que no subieran al escenario a Cúneo Libarona, a pesar de su aporte en la redacción. El otro, la presencia en la platea de José Luis Espert, que recibió el saludo del Presidente en plena polémica por sus lazos con un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, que le costó la candidatura en provincia de Buenos Aires.

Fuente: Clarín