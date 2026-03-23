El futuro de Adorni está “en manos de Milei y Karina”, pero en el Gobierno ya evalúan posibles reemplazos

“Manuel está intacto. Inamovible”, definió en las últimas horas un alto funcionario del gobierno de Javier Milei , en un intento por despejar rumores y asegurar la continuidad del jefe de gabinete, Manuel Adorni , en medio de la tormenta política desatada inicialmente con el viaje de su esposa Bettina Angeletti a Nueva York con la comitiva presidencial, que continuó desde entonces con ramificaciones inesperadas.

Mientras el jefe de gabinete se mantiene en silencio –su último posteo público fue el viernes por la tarde en su canal de whatsApp, para dar cuenta del “crecimiento del 4,4 por ciento de la economía en 2025”- se acumulan más elementos vinculados a su viaje familiar a Punta del Este en un avión privado (investigado por la Justicia); la compra por parte de su esposa de una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que no figura en la declaración jurada del funcionario y una participación promocional de vieja data de los cursos de Mauricio Novelli , investigado por su participación en el caso $LIBRA. Promoción que surgió del peritaje judicial al teléfono de Novelli, el joven empresario acusado por la denominada criptoestafa que sacude a lo más alto del poder.

Corren, por estos días y a pesar de las desmentidas, los nombres de eventuales reemplazos. El ministro del Interior, Diego Santilli ; su par de Capital Humano, Sandra Pettovello ; el canciller Pablo Quirno y hasta el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem , cercano a Karina Milei , suenan en los distintos despachos como posibles relevos. Incómodos y temerosos del enojo de los Milei, los ministros ordenan a sus voceros indicar que “no hay nada”, aunque por lo bajo se muestran a la expectativa. La decisión, aclaran, pasa exclusivamente por el Presidente y su hermana, la poderosa secretaria general de la Presidencia. “Estará hasta que ellos decidan”, comentó una alta fuente de La Libertad Avanza.

“Lo van a bancar, Javier necesita alguien que soporte su ritmo de trabajo y al que le tenga confianza. No quedan muchos así en el Gobierno. Con Guillermo Francos estaba cómodo, y con Manuel también”, susurra un conocedor de los movimientos palaciegos. En ese análisis, Quirno aparece como el más “potable” para ocupar ese cargo, aunque un eventual cambio dejaría otra vez acéfala a la Cancillería, que ya tuvo tres cancilleres en poco más de dos años. También Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación, aparece en las especulaciones sobre un recambio aún sin confirmaciones ni certezas.

¿Podrá Adorni sortear estas adversidades políticas y judiciales y continuar en el Gobierno? Cerca del Presidente aseguran que sí. “No va a cambiar nada”, comenta uno de los funcionarios que responde sin medias tintas a Karina Milei en Balcarce 50. “ Por ahora lo bancan. Karina le tiene afecto personal”, sostiene otra figura importante del espacio libertario, con un “por ahora” que deja abierta la incógnita. “Hay que ver hasta dónde llega la cosa, por ahora no se ve dónde termina. Si coagula, lo sostienen, porque además Javier y Karina no lo quieren echar”, comenta otro miembro de la escudería violeta. La cuestión personal no es, tampoco, menor. Según un referente libertario, “habrá que ver como los afecta en lo personal a Manuel y su esposa todo esto que está pasando”, y si esa andanada mediática tiene consecuencias en su continuidad en el cargo.

En lo relacionado a la comunicación, uno de los puntos fuertes de la gestión de Adorni, ya el jefe de gabinete había espaciado las conferencias de prenda en Casa Rosada, que llegaron a ser diarias durante su etapa de vocero. De hecho, la última ocurrió el 6 de febrero pasado, junto al canciller Quirno , la única en lo que va de 2026, sin contar sus apariciones televisivas , destinadas a frenar el escándalo que se originó con la difusión de la presencia de Angeletti en la “Argentina Week”.

Las dudas alcanzan, también, a los libertarios porteños, sobre todo mirando a la elección del año próximo. Adorni, cabeza de la lista que ganó la elección a legisladores de la ciudad en mayo pasado, era “número puesto” o al menos una de las opciones más claras como candidato a jefe de gobierno porteño, y aunque nadie quiere adelantar una posición definitiva, esa eventual postulación aparece hoy complicada por las consecuencias en la opinión pública. La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich aparece en este contexto como una de las opciones alternativas, con un Adorni “debilitado”, como reconocen en el Gobierno.

“La gente la está pasando mal, no te podés ir en un jet privado con tu familia”, lo critican desde una usina libertaria, basados en recientes encuestas que muestran una baja en la imagen de la gestión libertaria, y la del propio Presidente, por las derivaciones de una serie de denuncias, por ahora con final abierto.

Fuente: La Nación