El desembarco de Milei en Tucumán, en medio de una pelea abierta entre Jaldo y el libertario Catalán

El desembarco de Javier Milei en Tucumán tuvo lugar este jueves en medio de las fuertes turbulencias que atraviesa la Casa Rosada, pero también quedó signado por los cruces entre el armador provincial de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán , y el gobernador Osvaldo Jaldo , un peronista considerado “aliado” para el oficialismo.

Según pudo saber LA NACION , los lineamientos para impulsar la boleta única en todos los distritos del país, como exhortó a referentes libertarios en un encuentro reciente la titular nacional del partido violeta, Karina Milei , podrían tensar aún más el vínculo con el mandatario tucumano, dada su resistencia a implementar ese sistema.

La dificultosa convivencia entre Jaldo y Catalán, a quienes algunos apuntan con la posibilidad de ser el candidato libertario a gobernador en 2027, quedó expuesta en el contexto de las graves inundaciones que afectaron a diversas localidades de Tucumán.

¡Basta, @catalanlisandro ! La política partidaria puede esperar, la gente no. En momentos tan difíciles para muchas familias tucumanas, lo que menos se necesita es intentar apropiarse de gestiones que no se hicieron. Lo que hace falta es responsabilidad, respeto institucional y… https://t.co/opT0CVGBpn

“ Basta, Lisandro Catalán. La política partidaria puede esperar, la gente no . En momentos tan difíciles para muchas familias tucumanas, lo que menos se necesita es intentar apropiarse de gestiones que no se hicieron”, dijo Jaldo en X ante una publicación del exministro de Interior, que le había exigido a su gobierno agilizar “de manera urgente la logística y el reparto de insumos” .

La discusión escaló tras la constatación directa por parte de Catalán. “El ‘basta’ con el que usted se dirige a mí, parece ser del mismo estilo que el de su ministro del Interior. Interpreto que usted no estuvo acostumbrado a que nadie le marque las falencias de la provincia, que son innumerables ”, prosiguió. Y retrucó: “Tiene razón que los tucumanos están viviendo una emergencia que entristece a toda la provincia, producto de años de malas gestiones ”.

Como “basta” gobernador? El “basta” con el que usted se dirige a mí, parece ser del mismo estilo que el de su Ministro del interior. Interpreto que usted no estuvo acostumbrado a que nadie la marque las falencias de la provincia, que son innumerables. Por supuesto que el pedido… https://t.co/IEhsoDwBY5

Otro detonante fue el violento hecho que protagonizó en las zonas afectadas por las crecidas el diputado nacional por Tucumán, Federico Pelli , quien fue agredido de un cabezazo que le partió el tabique nasal por parte de Marcelo “Pichón” Segura , un reconocido puntero del peronismo local vinculado al gobierno de Jaldo.

En días posteriores, los dirigentes de LLA en Tucumán denunciaron un allanamiento de la policía en la casa de un influencer local libertario crítico de la gestión provincial. “Estas prácticas no son compatibles con un sistema democrático y representan un grave avance sobre las libertades individuales”, repudiaron en un comunicado.

Luego de lograr que a nivel nacional se implementara el año pasado, el paquete de reformas electorales que impulsa ahora LLA apunta a llevar la boleta única a las provincias , consideradas vitales por el oficialismo para romper las hegemonías de algunos longevos gobernadores.

A principios de marzo, durante su discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura de Tucumán, Jaldo le puso un freno a esas aspiraciones y destacó que en la provincia se utilizaron dos sistemas de votación con resultados similares y pidió debatir cambios sin “demonizar” el sistema provincial.

“ En Tucumán convivieron la boleta única y el sistema provincial, y no hubo diferencia ”, apuntó Jaldo, que añadió: “Quienes estamos acá somos producto del actual sistema electoral en Tucumán. Hemos sido elegidos por la voluntad popular con este sistema”. Aunque también buscó poner paños fríos y remarcó: “Voy a aceptar la decisión que se tome, y si necesitan diálogo con el Ejecutivo lo van a tener”.

Un día después, Karina Milei reunió en el centro porteño a sus referentes en los 24 distritos del país. Allí, bajó un lineamiento claro a la tropa partidaria: el año que viene se tiene que votar con boleta única en todas las provincias. “Ese fue uno de los temas nos ocupó hoy acá” , explicó ese día la legisladora porteña Pilar Ramírez, mandamás del sello libertario en CABA a la salida del encuentro, del que también participó Catalán .

Fuente: La Nación