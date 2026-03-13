EE.UU. asegura que el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el país lanzará el mayor ataque aéreo sobre Teherán desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero e indicó que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei , está “herido y probablemente desfigurado”.

“Sabemos que el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas” , dijo Hegseth sobre el hijo del asesinado ayatollah Ali Khamenei en una conferencia de prensa desde el Pentágono.

Esta semana, tras la proclamación como nuevo líder supremo, crecieron las especulaciones sobre la salud de Khamenei. Funcionarios iraníes señalaron que el líder de 56 años sufrió heridas principalmente en las piernas durante el bombardeo del 28 de febrero contra el complejo donde residía y trabajaba su padre en Teherán. El ataque aéreo, lanzado el primer día de la ofensiva occidental contra Irán, destruyó el recinto y mató a varios miembros de la familia del líder , además de a altos responsables militares.

Según esas fuentes, el nuevo dirigente se encuentra consciente y resguardado en un lugar altamente protegido , con comunicaciones limitadas para evitar que su ubicación sea detectada.

Por otro lado, el secretario de Guerra del gobierno republicano marcó que los ejércitos de Estados Unidos e Israel golpearon más de 15.000 objetivos desde el inicio de la guerra con Irán . “Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se atacaron más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1000 al día”, afirmó el funcionario de Donald Trump .

En ese marco, anticipó el mayor ataque aéreo sobre Teherán: “Sus misiles, lanzadores y drones están siendo destruidos o derribados en el aire. Sus reservas de misiles se redujeron en un 90%. El número de sus drones de ataque kamikaze disminuyó en un 95%. Nuestro plan es derrotar, destruir e inhabilitar todas sus capacidades militares significativas a un ritmo nunca antes visto en el mundo”.

