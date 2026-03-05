Drama familiar en Miramar: un hombre atropelló a su beba cuando sacaba el auto del garaje y la menor está en coma

Un accidente conmueve a Miramar , donde un hombre atropelló a su propia beba cuando sacaba el auto del garaje. La menor se encuentra en grave estado y la causa fue caratulada como "lesiones culposas" .

Sucedió el martes por la tarde en la localidad de General Alvarado. Diferentes fuentes detallaron que el papá de la beba estaba sacando su Chevrolet Corsa del estacionamiento marcha atrás. Tras embestir a su hija, la nena fue llevada de urgencia al hospital local de Miramar.

Debido a la complejidad de su estado, la menor fue trasladada horas más tarde al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata. La beba sufrió lesiones hepáticas y permanece en coma . "La víctima entró grave al hospital y está en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria ”, certificaron desde el centro de salud.

"Sufrió lesiones en el hígado. Le hicieron una transfusión de sangre y respondió bien dentro de su cuadro", aseguraron al sitio 0223 acerca de la evolución de la menor. Desde que fue ingresada en el hospital materno, la pequeña presentó una leve mejoría, pero su estado continúa siendo crítico.

Fuentes extraoficiales adelantaron que el personal de salud intentaría quitarle el respirador en las próximas horas para ver su reacción. "La bebé entró realmente mal y, después de mucho esfuerzo, los médicos lograron estabilizarla", dijo un testimonio al mismo medio.

El padre de la beba fue citado a declarar y la causa fue caratulada como "lesiones culposas". El caso permanece en la Unidad Fiscal 11 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia.

Se espera que, en las próximas horas, el hecho se esclarezca con el testimonio del responsable de la menor y de otros testigos. También se analizarán cámaras de seguridad para buscar pruebas y contribuir a la investigación. Hasta el momento, el conductor permanece en libertad.

Fuente: Clarín