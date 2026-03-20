Dos presos engañaron a una joven con discapacidad y le robaron 30 millones de pesos

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Dos presos alojados en la cárcel bonaerense de Baradero fueron acusados de estafar a una joven con discapacidad. Según la denuncia de la familia, uno de los detenidos la engañó para entablar un vínculo sentimental.

Mediante este engaño, entre 2023 y fines de 2025, los acusados la convencieron de transferir más de $30 millones. El crimen quedó al descubierto cuando la madre de la víctima notó un gran faltante en sus ahorros.

La madre de la damnificada presentó la denuncia en noviembre del año pasado, cuando se dio cuenta de que se habían aprovechado de su hija, quien sufre de microcefalia, retraso mental y trastornos del habla.

Según detalló el diario La Capital, el hombre que se hacía pasar por el novio la convenció de transferir en total $31.485.500.

La investigación reveló que detrás de la maniobra estaban Martín Iván Patane (37 años, exempleado de una empresa de cable, de Marcos Paz) y Alber Brolin Caba Martínez (31 años, de nacionalidad boliviana, domiciliado en Escobar), ambos presos por delitos sexuales en la Unidad Penitenciaria de Baradero. Allí, los internos compartían pabellón y tenían acceso autorizado a teléfonos celulares.

En este contexto, el fiscal Aurelio Cicerchia explicó en la audiencia de imputación que el acceso a celulares fue clave para que los presos pudieran concretar el fraude. Según la acusación, Patane simuló una relación sentimental a distancia con la víctima y la manipuló emocionalmente con promesas falsas, como la de viajar a Rosario para un encuentro que nunca pensaba cumplir.

A través de videollamadas, el interno la ayudaba a contar billetes y le indicaba a qué cuentas bancarias debía transferir el dinero, generalmente usando locales de Rapipago. Además, le exigía que enviara fotos de los comprobantes por WhatsApp para asegurarse de que la plata llegara.

Desde 2023, la víctima depositó dinero en diferentes montos a más de 12 personas. Entre los destinatarios estuvo el propio Caba Martínez, que recibió depósitos durante seis meses de 2025 por un total de $12.809.000. Otros $6.817.000 fueron a cuentas de personas aún no identificadas, y el resto a otros involucrados cuyos nombres se detallaron en la audiencia.

En la audiencia de este miércoles, ambos presos declararon ante el juez Alejandro Negroni, quien dictó prisión preventiva para Patane por dos años y para Caba Martínez por tres meses. Además, el magistrado prohibió cualquier contacto entre los acusados y la víctima o su familia.

Ambos quedaron imputados como coautores del delito de estafa y seguirán bajo la órbita del sistema penitenciario bonaerense mientras avanza la investigación.