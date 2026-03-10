Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizó el oficial y cuál fue el precio del paralelo este martes 10 de marzo, minuto a minuto

El precio del dólar oficial cayó $ 15 y cerró este martes 10 de marzo a $ 1.420 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En tanto, el dólar blue concluyó la jornada bursátil a $ 1.425 en el mercado informal. Seguí las cotizaciones en esta cobertura minuto a minuto en Clarín.﻿

El precio del dólar blue cerró sin cambios este martes 10 de marzo, y por ende quedó en $ 1405 para la compra y en $ 1425 para la venta en las cuevas de la City porteña.

El precio del dólar oficial cayó $ 15 y cerró la jornada bursátil de este martes 10 de marzo a $ 1370 para la compra y a $ 1420 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires exhibe ganancias del 2,6% este martes 10 de marzo, y por este motivo trepa hasta las 2.699.994,43 unidades.

Dentro del panel de acciones líderes las principales alzas son las de Metrogas (7%); y Central Puerto y Sociedad Comercial del Plata, con 6% cada una de ellas.

Al igual que el dólar oficial, el precio del dólar mayorista que se comercializa en los bancos cerró con una caída del 1,04% y por este motivo quedó en $ 1367,30 para la compra y en $ 1417,20 para la venta.

Al igual que el dólar oficial, el precio del denominado "dólar tarjeta" se replegó el 1,04% este martes 10 de marzo y cerró la rueda bursátil a $ 1846.

El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York registra una marginal pérdida del 0,03% este martes 10 de marzo, y como consecuencia de esto desciende hasta los 47.726,50 puntos.

El precio del oro se encarece el 1,89% este martes 10 de marzo, y a raíz de esto cotiza a US$ 5197,30 por onza troy.

Los precios del petróleo muestran otra fuerte caída este martes 10 de marzo. En este sentido, el Western Texas Intermediate retrocede el 11,15% y se vende a US$ 84,21 por barril.

A su vez el crudo Brent, que se extrae del Mar del Norte y sirve de referencia en Argentina, baja el 10,69% y se comercializa a US$ 88,31 por barril.

El precio del dólar CCL ("Contado con Liquidación") cae el 0,68% este martes 10 de marzo, y por ende cotiza a $ 1463,80 para la compra y a $ 1465,60 para la venta.

El precio del denominado "dólar MEP" o "dólar Bolsa" baja el 0,635 este martes 10 de marzo, y de este modo cotiza a $ 1418,70 para la compra y a $ 1419,20 para la venta.

El precio del denominado "dólar cripto" cae el 0,535 este martes 10 de marzo, y por este motivo cotiza a $ 1468,72.

El precio del dólar blue rebota y sube $ 5 este martes 10 de marzo, por lo cual vuelve a $ 1405 para la compra y a $ 1425 para la venta en las cuevas de la City porteña.

El Gobierno estimó que los argentinos tienen ahorrados fuera del sistema financiero local unos US$ 250.000 millones, equivalente a un 40% del tamaño total de la economía. En un ránking mundial, la Argentina está en el segundo lugar, solo detrás de Rusia.

Así lo reflejó en una presentación ante inversores el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, que midió en base a información del Fondo Monetario Internacional cuántos dólares tienen los ahorristas de cada país fuera de los bancos locales. El dato es relevante porque una parte de esas divisas son las que el Gobierno busca que pasen a formar parte del sistema. Seguir leyendo .

En lo que va del día lleve un descenso de 15 pesos. Para la compra se ubica en $ 1.370.

El presidente Javier Milei disertó este martes en la apertura de la Argentina Week 2026 en Nueva York, a donde asistió acompañado por una gran comitiva, dentro de la cual se encontraba el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quien le aseguró que pronto le "saldrán dólares de las orejas" dado que estimó que el país se verá "favorecido" en el marco de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Frente a un shock que asumo transitorio de lo que esta pasando en el mundo, porque los buenos vamos a ganar, aún en esta coyuntura transitoria, a la Argentina le mejoran los términos de intercambio; por lo tanto, con hacer las cosas bien, paga", aseguró Milei durante su discurso. Seguir leyendo .

Después de un lunes turbulento, que empezó con la disparada del petróleo a nivel mundial para luego desescalar tras las declaraciones de Donald Trump de que la guerra en Medio Oriente se acerca a su final, este martes los mercados mantienen la calma.

El barril del petróleo Brent cae 11%, a US$ 87,50 pasado el mediodía. Las bolsas asiáticas y europeas repuntaron con fuerza, igual que los principales índices de Estados Unidos, que avanzan 0,50%. Seguir leyendo

A esta hora cotiza a US$ 71.091.77, casi un 4% por encima del precio con el que comenzó el día.

La escalada militar en Medio Oriente volvió a colocar a Vaca Muerta en el centro de las miradas por el salto del precio internacional del petróleo. Los ataques a infraestructuras petroleras y los riesgos sobre el Estrecho de Ormuz, por donde circula un 20% del crudo comercializado a nivel global, hicieron que el barril Brent tocara el lunes un máximo de US$ 119 para luego retroceder a los US$ 85. Este martes, cotiza en torno a los US$ 90. Seguir leyendo .

En lo que va del día registra un descenso de diez pesos. Ahora cotiza a $ 1.425 para la venta y a $ 1.375 para la compra.

Tiene un descenso de cinco pesos en casas de cambio de la Ciudad. Para la compra cotiza a $ 1.400.

Es el precio de venta en el Banco Nación. Para la compra se ubica en $ 1.380.

Es el mismo precio con el que cerró su cotización el lunes en el Banco Nación. Para la compra se ubica en $ 1.385.

El economista jefe del FMI, Pierre‑Olivier Gourinchas, recomendó que los países -especialmente las economías emergentes y en desarrollo- refuercen sus reservas internacionales para protegerse frente a shocks externos y evitar episodios de volatilidad cambiaria en un contexto global cada vez más incierto. Seguir leyendo .

La divisa de Estados Unidos que se consigue en el mercado paralelo subió diez pesos ayer en el inicio de la semana y se acercó al oficial.

La caída del riesgo país suele interpretarse como la señal más clara de que se nos terminan los problemas financieros.

Luego de dos años de superávit fiscal, y habiendo limpiado en gran medida el balance del Banco Central ¿por qué no baja el riesgo a 300 o 400 puntos? Pasó de 1.400 puntos hace unos meses a 575 en marzo. Insuficiente para emitir deuda en montos significativos a tasas razonables. Seguir leyendo

La cotización de la divisa cerró la rueda del lunes a $1.435 para la venta y $ 1.385 para la compra en la pizarra oficial, mismos valores finales con los que había terminado la semana pasada.

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín