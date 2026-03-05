Dijo que la habían violado dos hombres, pero era falso: un video clave y condena de 3 años

Fiorella Belén Damiani (27) era consejera escolar de Bahía Blanca cuando en 2017 denunció que dos hombres la violaron tras una fiesta en Punta Alta. Luego de ser detenidos, se comprobó que los había señalado falsamente. Así se inició una causa a la mujer por la que se la condenó este miércoles a tres años de prisión en suspenso.





El juez Ricardo Gutiérrez, integrante del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 1, sentenció la joven a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de "falso testimonio agravado". Por lo tanto, no irá detenida.





Además, el magistrado le impuso una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, para declarar como testigo y reglas de conducta por tres años entre las que se encuentran constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados, informaron desde la Agencia de Noticias Judiciales de Bahía Blanca.





En los alegatos de cierre, el fiscal Mauricio del Cero había pedido nueve años de prisión y su inmediata detención.





El abogado de los hombres denunciados, Juan Ignacio Vitalini, pidió la misma pena, mientras que el defensor de Damiani, Sebastián Martínez, reclamó que fuera absuelta o, de manera subsidiaria, sea condenada al mínimo de la pena.





En su fallo, el juez Gutiérrez detalló que “se acreditó que la imputada, en las oportunidades que fueron acreditadas, afirmó falsamente haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal -agravado por la intervención de dos sujetos- en el marco de la causa criminal”.





“Se trató en el caso de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento que sus manifestaciones incriminatorias hacia quienes fueran imputados de aquel proceso no eran verdaderas, y que tales declaraciones fueron brindadas en el marco de un proceso criminal que los perjudicó”, expresó.





Para confirmar esto fueron claves los videos aportados por los denunciados, que filmaron la relación sexual consentida con Damiani, quien había sido electa consejera escolar por La Libertad Avanza. Además, el examen médico no constató lesiones compatibles con una violación.





Según La Brújula 24, tanto la fiscalía como la querella confirmaron que apelarán el fallo para solicitar una pena mayor y los jóvenes recibieron el fallo con fuerte malestar e indignación, al considerar que esta decisión no refleja para nada la gravedad de la acusación que ellos enfrentaron.





El caso





Damiani denunció en 2017 a dos hombres por abuso sexual agravado. Ambos fueron detenidos durante la instrucción de la causa, que contó con tres declaraciones de la joven en sede judicial.





En el año 2021, con los imputados ya privados de su libertad, se le recibió nueva declaración en sede fiscal donde Damiani mantuvo su versión y en el acto se le exhibieron videos obtenidos de los teléfonos celulares de los acusados, donde la mujer confirmó ser la persona que se observa y dijo que el fragmento donde fue violada no estaba en esas grabaciones.





Tras el análisis de las pruebas incorporadas, la fiscalía solicitó la libertad de los acusados, el sobreseimiento de ambos y la concurrencia del delito de "falso testimonio agravado" por parte de Damiani.





Por ello, se solicitó su detención (se concretó el 10 de abril de 2025) y, si bien más tarde fue excarcelada, la causa se elevó a juicio para que los hechos fueran analizados en debate oral y público.



