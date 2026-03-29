Diez sociedades “fantasma”. Una jubilada cobró US$2,4 millones en Miami con los fondos de la AFA

Una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, apareció en la ruta del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) . Esta mujer figura a cargo de Tronador Import Export LLC , una de las empresas pantalla que fueron utilizadas para desviar los fondos que administraba TourProdEnter, representada por el exlegislador del Frente Renovador, Javier Faroni. Esa firma, que recibió US$2,4 millones entre 2024 y 2025, se registró en la misma dirección que otras sociedades sospechosas: un edificio de alquiler de oficinas en la calle Ives Dairy Road, a diez minutos del Aventura Mall. En total ya son diez empresas que absorbieron casi US$57 millones y, el mecanismo sobre managers que no están al tanto de los giros que perciben sus compañías se repite, según surge de documentación judicial, comercial y testimonios obtenidos por LA NACION.

La historia de las 10 empresas “pantalla” incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de LA NACION , no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas “gemelas”; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales. Ahora, la nómina sumó a una jubilada que vive en un edificio de Palermo: Marcela Koldobsky.

Según los registros comerciales del estado de Florida (Estados Unidos), esa mujer es mánager de Tronador Import & Export LLC. Los documentos obtenidos por la Justicia norteamericana y que todavía deambulan entre jueces y fiscales argentinos indican que TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank.

Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.

LA NACION contactó a Koldobsky, quien respondió algunas preguntas en una primera comunicación.

- ¿Usted efectivamente forma parte de esa empresa (Tronador Import Export LLC)?

-Sí, pero no te puedo dar más información. Yo te voy a pasar con la persona que te va a informar. No hay ningún problema con esa empresa, prefiero que te hable la persona que está encargada.

-No, yo a TourProdEnter no la conozco. O sea, ni se a qué se dedica. Yo no tengo contacto con TourProdEnter.

Al día siguiente de ese diálogo, este medio volvió a contactar a Koldobsky al mismo número de teléfono pero la jubilada se hizo pasar por otra persona: “En este momento ella (en presunta alusión a Koldobsky) no está, salió a hacer unas cosas y dejó el teléfono”.

El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades “fantasma” como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter . ¿Usted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consultó LA NACION a fines de diciembre. “No, no, eso no es correcto. Esa sociedad ya no está”, respondió sorprendido.

En ambos casos, se trata de argentinos que fueron responsables de empresas radicadas en Miami, no pudieron brindar información completa, y negaron conocer a la firma intermediaria de la AFA que les transfirió el dinero.

LA NACION envió consultas a representantes de AFA y de TourProdEnter, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas. Al comienzo de la investigación, la entidad presidida por Claudio Tapia había indicado en un comunicado que su vínculo con la firma de Faroni estuvo sometido al “análisis de distintos Tribunales tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”. En paralelo, TourProdEnter se definió como una empresa privada “que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen”.

En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette , figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias , pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.

Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández . Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte , Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.

¿Por qué llegó Faroni a administrar la fortuna de la AFA? Todavía es un misterio.

Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road, ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC , tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de LA NACION, según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.

Tronador había sido creada en junio de 2024 por una empresa denominada MMXVII Consulting LLC, con oficinas en Weston (Florida). Recién en septiembre apareció Koldobsky en los papeles. Ante el silencio de la jubilada, LA NACION contactó varias veces al agente registrador, Ian Perchick, pero se escudó en cuestiones legales. “Por ley no podemos compartir información sin expresa autorización y consentimiento de los dueños”, respondió hace unas semanas. Nunca más contestó los mensajes.

La lista de sociedades en ese edificio de “oficinas virtuales” no se agota. La investigación primero detectó a W Trading, que absorbió US$2,3 millones en transferencias de TourProdEnter. Matías Fernandez aparece como su manager, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta beneficiario de una AUH. Luego, se hallaron los giros de dinero hacia Mafer Trading LLC (US$1,5 millones), también de Fernández. Sus iniciales conforman al nombre de la empresa ( “Ma” por Matías y “Fer” por Fernández ).

Otras tres empresas ligadas a las AFA utilizaron la suite 450 de un edificio en 8333 NW 53 Street, donde también se alquilan oficinas por hora. Allí se registraron las sociedades Seriva, Delker e Ikane. Los giros de TourProdEnter a esas tres firmas coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024. En ocasiones fueron casi simultáneas, con diferencia de sólo algunos minutos . Por ejemplo: 1 de abril, a las 10:46 fue el turno de Ikane; a las 10:49, el de Delker; y a las 10:51, el de Seriva. En total, recibieron US$6,4 millones .

Las empresas “fantasma” de Miami fueron el primer eslabón de maniobra. El dinero luego quedaba en manos de un grupo reducido de financistas y aterrizaba en Buenos Aires a través de una operación conocida como “cable”. De este modo, entraron en escena “cueveros” como Diego Pasztor quien coordinaba el delivery de billetes con Juan Pablo Beacon, la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

“B día Juan Pablo. Tengo para darte 830. Tipo 14 hs paso. Donde Siempre? ”, le escribió Pasztor a Beacon el 9 de agosto de 2021. El abogado contestó al instante: ”Dale hmno. Si, donde siempre, en Lavalle". Todo indica que eran 830.000 dólares. En esa oficina, en Lavalle 1718, fueron grabados los videos de la “Rosadita de la AFA”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Báez.

El circuito, a plena luz del día, terminaba en un domicilio vinculado a Toviggino. El delivery se hacía en cajas de vino, bolsas, o mochilas, según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio. Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos de la AFA y tenía una parada intermedia en la oficina de Beacon. En ese lugar se hacía el recuento y salían los paquetes rumbo a Montevideo y Quintana. “Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.

Los jefes de la AFA apuestan por estas horas a una maniobra para acumular todas las causas en el juzgado de Adrián González Charvay, en Campana. Todas las miradas están puestas en la Cámara de Casación, que llamó este lunes a una audiencia clave, y en Juan Pablo Beacon, que amaga con “arrepentirse” ante la Justicia.

Con la colaboración de Ricardo Brom.

Fuente: La Nación