“Diez lucas al que se pone en bolas” y otras frases clave en la acusación contra Marcelo Porcel por abuso sexual

"Desde ya me gustaría expresar que soy totalmente inocente de todo lo que se me acusa”, fue lo que dijo Marcelo Porcel (53) en su indagatoria ante el juez Carlos Bruniard, una medida que había sido solicitada por el fiscal Pablo Turano y en la que estuvo asistido por su abogado, Roberto Rallin.

“ Voy a hacer uso de mi derecho a declarar. Voy a hacerlo por escrito debido a la complejidad de esta causa , la cantidad de hechos que se me imputan y la cantidad de personas participantes. Voy a presentar dos escritos en las próximas 24/48 horas, junto con mi abogado: un escrito redactado por mí y otro técnico presentado por el abogado. Creemos que con esos escritos quedarán respondidas todas las preguntas", concluyó.

Pasado ese plazo, ante la consulta de este diario, negaron que lo hubiera hecho hasta este viernes pasado el mediodía.

La acusación contra Porcel tiene dos años y ese fue el tiempo que demoró que la indagatoria se lleve a cabo. Nunca estuvo detenido ni tiene restricciones para salir del país , aunque notificó al juzgado cuando viajó a Punta del Este este verano.

En la indagatoria, el juez le informó los hechos que se le imputan y hasta le ofreció mostrarle tres imágenes recuperadas en las pericias a su teléfono celular en la que se ve a uno de los denunciantes desnudo en la ducha de un baño de una de las propiedades de Porcel, a las que sistemáticamente invitaba a los compañeros de colegio de su hijo. Los papás tuvieron que reconocer a su hijo en las imágenes, luego de que les fueran exhibidas por el fiscal Turano.

En las otras dos (que también parecen ser capturas de pantalla o fotos de una cámara de seguridad) también hay hombres (o adolescentes) desnudos pero están de espalda o poniéndose el calzoncillo y no pudieron ser identificados de manera fehaciente.

En su descargo ante el juez, Porcel dijo que “no tuvo acceso a esas fotografías” y le fueron exhibidas, pero no quiso decir nada al respecto e insistió con que declararía por escrito.

Al empresario, que se dedica a administrar una empresa agropecuaria familiar y por lo que reconoció percibir 25 mil dólares mensuales, le imputan “haber abusado sexualmente y haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante y haber corrompido y/o facilitado la corrupción” de diez adolescentes de entre 12 y 14 años entre 2022 y 2024.

De acuerdo a la imputación, Porcel tuvo “conductas de índole sexual inapropiadas en al menos diez oportunidades”.

Los abusos habrían sido cometidos en tres domicilios del empresario, un departamento en Punta del Este y uno en Italia durante un viaje familiar y siempre mientras él tenía a su cuidado a los chicos.

Porcel tiene cuatro hijos, de entre 18 y 7 años. Todos iban al colegio Palermo Chico e incluso compartían curso después de las denuncias.

En la descripción de la acusación, el fiscal describió que el modus operandi consistía en "captar confianza de los menores involucrados como también de sus progenitores, llevando a los menores a sus domicilios fundamentalmente el particular" y "organizando reuniones y fiestas, proveyéndoles alcohol (que los menores ingerían), organizando juegos (apuestas online) y desafíos en lo que les ofrecía dinero como recompensa".

De acuerdo a la acusación el sospechoso "los incitaba a desnudarse completamente en la parte inferior de sus cuerpos, a fin de lograr observar sus partes íntimas, a la vez que les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas de los cuerpos de los menores; claramente con la intención de acceder de manera directa a los cuerpos de las víctimas (menores de edad), para su propia satisfacción sexual".

Para la fiscalía, todo se llevó a cabo de manera "sistemática, organizada y premeditada , a lo largo del tiempo, aprovechando los momentos en que los damnificados estaban bajo su guarda provisoria, puesto que los progenitores de las víctimas, los dejaban bajo su responsabilidad como persona adulta de su confianza".

Además, se detalló que "tales conductas se desarrollaban en contextos en el cual el imputado tenía el control absoluto , fundamentalmente en la vivienda familiar del imputado e inclusive, en ciertas oportunidades, en su oficina laboral, lugar a los que trasladaba a los menores sin el consentimiento de los padres, demostrando con ello el control absoluto que tenía sobre los menores".

Los adolescentes declararon en Cámara Gesell y relataron hechos consistentes. También se mencionaron en distintos escenarios compartidos e incluso reconocieron que algunos de estos abusos ocurrieron mientras los hijos mayores de Porcel dormían o estaban en la habitación.

Pablo Gianotti, abogado de las familias que denunciaron a Porcel, no pudo participar de la indagatoria. Sin embargo, en diálogo con TN, aseguró que "hay más menores" que podrían sumarse a los 10 que ya denunciaron y declararon en Cámara Gesell.

" Tenemos cuatro menores cuyos padres no se animan a presentarlos en el expediente porque están totalmente decepcionados con la actuación de la Justicia. Son chicos del Campo Campazú (N.d.R: Cabaña Campazú de Vicente Casares, en Cañuelas, una propiedad de la familia Porcel) y sus progenitores desean que esto salga a la luz como corresponde", aseguró el letrado.

Según la versión de Gianotti habría otros dos -ahora- mayores de 18 años que podrían incorporarse al expediente.

"Paralelamente tenemos otros dos que ya son adultos, el hijo mayor de Porcel respecto de quien la Defensoría de Menores instó la acción penal en su protección, hoy es mayor y todo indica que podría haber sido víctima también de las conductas desplegadas por su padre en relación a sus compañeros", expresó.

Y aclaró: "No necesariamente tuvo que tener algún tipo de interacción, tal como sucedió con los otros chicos, pero indudablemente estando en el mismo lugar en los mismos momentos, todo indica que sí porque si no la Defensoría de Menores N° 2 no hubiese instado la acción por él".

Esa incorporación no significa que el hijo de Porcel hubiera denunciado a su padre, sino que la Justicia infiere que pudo haber sido víctima a través del relato de los denunciantes y testigos que lo colocan en la escena de los hechos.

La víctima número 16 sería un adolescente, también ahora mayor de 18 años, "cuyos padres denunciaron en su momento y sorpresivamente se retiraron de la denuncia sin invocar las razones verdaderas pero sí sabemos por boca de la propia víctima es que él quiere presentarse".

En tanto, la fiscalía ahora debe recolectar toda la evidencia disponible. Las partes habían pedido la ampliación de las pericias informáticas para intentar buscar más evidencia que demuestre de dónde provenían las fotografías encontradas y por qué las tenía en su teléfono. Ese punto será clave para sumar o descartar la acusación por distribución o tenencia de material abuso sexual infantil registrado (también conocido como pornografía infantil), lo que califica como un nuevo delito.

Luego, Turano podría pedirle a Bruniard el procesamiento de Porcel por los delitos fundados y, de aceptarlo, sería elevado a juicio para que se defina su situación.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín