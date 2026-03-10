Home Ads
Día 11 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

Redacción CNM marzo 10, 2026

El conflicto en Medio Oriente entra este martes 10 de marzo en su undécimo día de guerra , después de una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en la que anticipó que el enfrentamiento con el país persa está “prácticamente terminado” y que finalizaría pronto.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones del mandatario, se siguen registrando ataques en Medio Oriente y continúa el temor por una expansión regional. En este marco, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación


GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
