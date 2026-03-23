Detuvieron a un hombre por narcotráfico en un departamento de Mar del Plata

Un hombre fue detenido durante un allanamiento en Playa Grande , en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía de Casos Complejos por presunta comercialización de estupefacientes .

El procedimiento tuvo lugar en el departamento 4°C , donde residía el sospechoso en calidad de inquilino , y fue ejecutado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo orden del Juzgado de Garantías N° 2 .

La intervención policial se produjo en horas de la mañana y requirió el uso de la fuerza para ingresar al inmueble. Los agentes forzaron la puerta principal a fin de cumplir con la medida judicial, lo que permitió concretar la detención del imputado y asegurar el escenario para el posterior secuestro de elementos probatorios.

Se informó que, en el marco de la investigación por narcotráfico , se hallaron sustancias prohibidas en el interior del departamento.

Como parte de la medida, y por disposición judicial, los efectivos incautaron dos vehículos: una camioneta Ford Maverick y una moto Yamaha N Max . Ambos rodados quedaron bajo custodia y a disposición del Juzgado de Garantías N° 2, que interviene en la causa. Los investigadores sospechan que estos bienes podrían estar relacionados con la presunta actividad delictiva que se investiga.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata , la pesquisa se encuadra en una causa que tramita la Fiscalía de Casos Complejos , que coordina el avance de las diligencias junto a la PSA.

Al tratarse de un departamento alquilado, las autoridades noticiaron a la adminsitración del edificio. Un representante de la misma se hizo presente en el lugar y recibió las llaves del departamento y los controles de la cochera , conforme a la instrucción de la propietaria del inmueble.

El operativo de la PSA concluyó con la detención del inquilino y el aseguramiento de los elementos secuestrados, que serán analizados en el marco de la causa. El hombre detenido quedó a disposición de la Justicia, a la espera de su declaración indagatoria.

En el marco de la investigación, será indagado por su presunta participación en un delito de narcotráfico. El material incautado, tanto las sustancias prohibidas como los vehículos, será sometido a peritajes para determinar su relación con la actividad investigada, según confirmaron fuentes policiales.

Hacia fines del mes de enero, el líder de una organización narcocriminal, junto a otras dos personas, fue arrestado en el Partido de La Costa , tras un megaoperativo con diez allanamientos simultáneos en domicilios de Santa Teresita y Mar del Tuyú . La acción se desplegó dentro del marco del Operativo Sol 2026 en la Costa Atlántica , y permitió desbaratar una estructura dedicada a la venta de drogas al menudeo.

Tras finalizar el procedimiento, trascendió que el principal detenido, apodado “El Cuervo”, sería un ex integrante de la barra brava de San Lorenzo y proveedor central en los puntos claves de la zona comercial y la playa, de acuerdo con lo indicado por el portal Costadenoticias .

En simultáneo, la Policía aprehendió a su pareja, encargada de administrar las ventas, cobros y depósitos bancarios de la organización, y a otro miembro señalado como responsable de la venta y recaudación.

La investigación, dirigida por la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores , se extendió durante más de un año y fue impulsada por la UFI N° 3 del Departamento Judicial Dolores , con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Partido de La Costa .

Durante los operativos se incautaron dosis de cocaína fraccionada y listas para la venta -aunque no trascendió la cantidad-, balanzas de precisión, elementos de corte, dos armas de fuego, municiones , sumas de dinero en efectivo , teléfonos celulares y otros elementos .

Debido al despliegue de las tareas, se sumaron la Sección Canes de la Superintendencia de Drogas , la Dirección de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) , el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Jefatura Departamental La Costa , bajo la conducción del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell . También estuvo presente la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa .

Fuente: Infobae