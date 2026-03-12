Detuvieron a un hombre acusado de robarle a su mamá y encerrarla en una cámara frigorífica de pescado

Personal de la Policía bonaerense detuvo este domingo a un hombre de 32 años, acusado de robarle a su madre y encerrarla en una cámara frigorífica después de una discusión familiar en una casa de la localidad de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar .

El hecho ocurrió este fin de semana en una propiedad ubicada sobre la calle J. Fernández Villanueva, entre Quinquela Martín y Andrés Chazarreta, en el barrio Loma Linda.

De acuerdo a Pilar a Diario , el conflicto se desencadenó luego de que el hijo de la víctima, una mujer de 50 años, le sacara una suma estimada en 30 millones de pesos y 400 dólares . Tras la discusión, el hombre habría forzado a su madre a ingresar en la cámara de frío, instalada en el domicilio para conservar pescado destinado a la venta.

Los pedidos de auxilio de la mujer fueron escuchados por un vecino de 38 años, quien alertó al 911 sobre la situación, ampliaron las fuentes consultadas por ese medio.

Ante ese escenario, efectivos del Comando de Patrulla Pilar , correspondiente a las zonas 27 y 28, ingresaron a la vivienda y encontraron a la víctima dentro del depósito frigorífico, detallaron.

Luego de rescatarla, la mujer relató a los agentes que había sido retenida por su hijo , quien todavía permanecía en la casa al momento de la intervención policial, en la que también intervino la Comisaría 6ª de Pilar .

El sospechoso fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 Descentralizada de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga, quien caratuló la causa como “ Aprehensión por privación ilegal de la libertad y robo ”.

