Detuvieron a cuatro extranjeros por el contrabando de casi 2 mil perfumes árabes truchos

Cuatro extranjeros fueron detenidos en un operativo de la Policía de la Ciudad tras ser descubiertos con casi 2.000 frascos de perfumes árabes falsificados que transportaban en una camioneta. Tres de los sospechosos son ciudadanos peruanos, mientras que el restante es de nacionalidad china. Actuaban en conjunto, según la información preliminar.

El operativo que derivó en su detención se realizó en la intersección de Pergamino y Ferré , en el barrio porteño de Villa Soldati. Fue durante una recorrida preventiva de la fuerza que le solicitaron a su vehículo que se detenga y presente la documentación pertinente.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la identificación de la camioneta Toyota utilitaria no fue casual: a los agentes de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad les había llamado la atención que viajaba con varias personas a bordo y que en su interior había cajas con mercadería.

Al solicitar la documentación correspondiente, los efectivos constataron que los ocupantes, tres hombres de nacionalidad peruana de 31, 34 y 45 años y un ciudadano chino de 35 años , no poseían papeles que acreditaran la procedencia de los productos.

Según explicaron los detenidos a los agentes, la mercadería tenía como destino la provincia de Jujuy . La cantidad exacta de frascos incautados fue de 1.968 unidades , todas ellas sin la documentación legal exigida, lo que llevó a las autoridades a considerar la carga como parte de una red de comercialización de productos falsificados.

En consulta con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°3 , a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti , se dispuso el secuestro total de la mercadería , la detención de los ocupantes de la camioneta y la notificación de la prohibición de salida del país para los involucrados. La causa quedó caratulada como infracción a la Ley 22.415 de Contrabando .

La investigación judicial continuará para determinar el alcance de la actividad y la posible existencia de otras personas involucradas, informaron fuentes del caso.

En las últimas horas, la Aduana Argentina también decomisó mercadería trucha. En este caso eran 26.500 relojes falsificados. Los modelos, que imitaban marcas de lujo, fueron incautados durante un procedimiento realizado en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

Entre los productos hallados se identificó un total de 19.570 unidades imitación Casio , 3.400 tipo Rolex , 2.600 réplica Diesel y 1.000 simulando Oakley . Para verificar la autenticidad, la División Prohibiciones y Fraude Marcario analizó imágenes y detalles, concluyendo que los artículos vulneraban derechos de marcas reconocidas. El valor de la mercadería decomisada estaba valuada en $963.075.010,10 , según indicaron las autoridades.

Fuente: Infobae