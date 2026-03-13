Detienen a un policía de la Ciudad por matar a un joven e investigan si es un caso de gatillo fácil

Un oficial de la Policía de la Ciudad quedó detenido acusado de matar a un joven y de herir a su amigo quienes iban en moto a jugar al fútbol en Ituzaingó, en una causa que se investiga como gatillo fácil.

El episodio ocurrió en la noche de este jueves cuando el oficial Lucas Gómez viajaba en su moto Honda XR blanca junto a su pareja por la calle Martin Rodríguez al 3700 en Ituzaingó.

Según declaró el oficial, dos jóvenes a bordo de una Honda Twister negra los venían siguiendo . El policía notó la presencia de los sospechosos y declaró que uno de ellos bajó de la moto, lo insultó e hizo el movimiento de llevarse la mano a la cintura.

En ese momento, Gómez detuvo la marcha, sacó su arma reglamentaria y realizó dos disparos.

Uno de los tiros impactó en la pierna de uno de los jóvenes, identificado como Juan Cruz Leal, de 20 años. Su acompañante, Daniel Enrique Kuhne (20), fue herido en la zona de la axila.

Leal fue trasladado al hospital de Haedo, pero murió en el camino. Su compañero fue llevado al Hospital Posadas, donde fue atendido, fuera de peligro.

La versión que aportó Kuhne fue totalmente contraria a la del policía . Dijo que venía con su amigo y que iban a jugar un partido de fútbol.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que entre los elementos secuestrados hay una bolsa con un par de botines. También se incautó la pistola Bersa reglamentaria perteneciente al policía .

El joven agregó que venían circulando cuando, de repente, delante de ellos frenó una moto y sin motivo aparente comenzó a dispararles.

Gómez quedó detenido por el homicidio agravado de Leal y la tentativa de Kuhne. Este viernes por la tarde será indagado por la fiscal María Alejandra Bonini, de la Fiscalía N° 2 de Morón.

Gómez se desempeña en la División Servicios Especiales de Tránsito de la Policía de la Ciudad.

También se espera la declaración como testigo de la esposa de Gómez, indicaron las fuentes.

Fuente: Clarín