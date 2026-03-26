Desesperado pedido de ayuda de un argentino en Brasil: su pareja necesita volver al país en un avión sanitario tras sufrir un violento accidente

Ya pasaron casi tres meses desde el accidente que les cambió la vida y necesitan ayuda para regresar a la Argentina . Como todos los años, Alejandro, Carla y su hijo Nahue l emprendieron sus vacaciones rumbo a Brasil , pero esta vez un brutal choque los dejó inmersos en una pesadilla .

La familia de argentinos se dirigía a Florianópolis cuando, a pocos kilómetros de llegar, fueron embestidos por una camioneta a contramano en plena curva . El accidente ocurrió el 8 de enero en la localidad de Lages. Desde entonces, viven un calvario.

"Me la dieron por muerta tres veces" , cuenta Alejandro Criado sobre su mujer, quien ya fue operada tres veces tras descubrir, con el correr de los días, que tenía el intestino perforado . A diferencia de su madre, Nahuel, que también sufrió una perforación en su intestino, ya fue dado de alta. En el caso de Alejandro, tuvo una fractura de dos costillas.

Luego de haber estado semanas internada en terapia intensiva, los médicos de Carla recomiendan su traslado a la Argentina para continuar con el tratamiento . Como no puede afrontar el gasto, su marido acudió a las redes con un pedido desesperado de ayuda.

Para volver al país necesitan un avión sanitario, que cuesta entre 10 mil y 15 mil dólares . "No tengo los medios para pagarlo y no es opción que vaya en otro medio de transporte ", relata Alejandro. Además, asegura que no tiene "ningún tipo de colaboración del Estado argentino".

Carla tampoco está en condiciones de viajar en un vuelo de línea. "No se hace cargo la obra social ni el seguro. Hace tres meses la estamos luchando. Llegamos a este punto en el que necesitamos trasladarla y no está en nuestros medios", asegura Criado.

Sin la colaboración de la gente es casi imposible que la familia se mantenga en Brasil por más tiempo. “Entre alquiler, comida, traslados, medicamentos, pañales y otros insumos, gasté entre 8 y 9 millones de pesos. Todo lo fui sosteniendo con ayuda de conocidos”, señaló el padre de la familia.

Por recomendaciones médicas, Carla d ebería ser trasladada ahora debido a que permanece estable dentro de su cuadro. "Necesitamos que tenga una cama disponible en la Argentina y que se autoricen los traslados”, agregó también su marido.

"Soy un tipo que labura todos los días, no estaría haciendo esto si no lo necesitara ", repite una y otra vez la víctima. Alejandro es profesor y vicedirector en una escuela bonaerense. En las redes, inició una campaña para poder costear los gastos mientras buscan la manera de regresar al país.

“Era de noche, había neblina y lloviznaba . La ruta 282 es extremadamente peligrosa. En una curva, no llegué a ver que del otro lado venía una camioneta en contramano , en plena maniobra de sobrepaso. Quedamos de frente y no tuve escapatoria: de un lado tenía un camión y del otro, el barranco”, reconstruyó Alejandro.

El accidente ocurrió a principios de enero y, por poco, el Fiat Palio en el que viajaban no cayó al abismo. "Había casi mil metros de barranco: el auto giró y quedó sostenido por dos ramas . Fue un milagro, si caíamos no la contábamos”, recordó.

Fuente: Clarín