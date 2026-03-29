Deportaron a tres chilenos que habían sido detenidos mientras intentaban robar casas de San Isidro

Luego de que tres ciudadanos chilenos fueran detenidos tras intentar cometer robos en viviendas de la localidad de Villa Adelina , ubicada en el partido de San Isidro , la Justicia resolvió que fueran expulsados del país . Tras ser sometidos a un juicio abreviado y confirmarse que su situación migratoria era irregular, los acusados fueron deportados esta semana.

Como resultado de un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Justicia y el Municipio de San Isidro, los hombres fueron echados del país apenas fueron condenados por los delitos de “tentativa de robo agravado por ser perpetrado con escalamiento y efracción” .

Los extranjeros deportados fueron identificados como Valentino Jastin Alanías González Sepúlveda , Juan Luis Wladimir López Troncoso y Byron Alexis Gallegos González , después de que fueran detenidos a mediados de febrero bajo la acusación de que intentaban robar en varias viviendas ubicadas en la zona de Villa Adelinda.

De acuerdo con la información publicada por Zona Norte Diario , a mediados de ese mes, un vecino advirtió la presencia de varias personas intentando ingresar a domicilios mediante el programa municipal “Ojos en Alerta”. Tras notificar a las autoridades, las patrullas municipales acudieron rápidamente y lograron interceptar a los sospechosos antes de que concretaran el delito.

Al momento de revisar las pertenencias de los sospechosos, las autoridades indicaron que habían secuestrado varios celulares, guantes de trabajo, un alicate y precintos, es decir, una serie de elementos que se habrían utilizado en la tentativa de robo.

A raíz de las detenciones, el Municipio de San Isidro solicitó formalmente la expulsión de los tres imputados y trabajó en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones, que emitió las órdenes correspondientes y notificó a la Justicia.

En la causa intervino el Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, bajo la titularidad del juez Esteban Rossignoli , que calificó el expediente como “tentativa de robo agravado por ser perpetrado con escalamiento y efracción”. Durante las averiguaciones, también se constató que la situación migratoria de los tres era irregular, ya que no había registros de su ingreso al país.

Desde que fueron arrestados, los tres permanecieron bajo prisión preventiva, alojados en distintas dependencias. Según informaron las autoridades, uno de ellos estuvo en la Unidad Penitenciaria N.º 45, otro en la Unidad Penitenciaria N.º 23, y el restante en la Comisaría 1.ª de San Isidro.

La investigación fue inicialmente impulsada por la fiscal Natalia Castronovo y, posteriormente, derivada a la Fiscalía de Flagrancia, donde el fiscal Orduna solicitó la prisión preventiva y la elevación a juicio de los detenidos. Así, el pasado 4 de marzo, el fiscal Osores instó a avanzar con un juicio abreviado, solicitando una pena de un año y seis meses de prisión para cada uno de los imputados.

La Policía Bonaerense desplegó un operativo simultáneo en los partidos de Pilar y Malvinas Argentinas que culminó con la detención de un hombre de 27 años, señalado como integrante de una banda dedicada a los escruches en viviendas de Escobar y San Isidro. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron armas, equipos de comunicación, automóviles robados y estupefacientes, según fuentes consultadas por Infobae .

Las tareas de investigación permitieron identificar a Kevin Leonardo Cuello Glavas , un mecánico de Pilar, como presunto partícipe de varios robos recientes. La fiscal Mabel Edith Amoretti , a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 de Escobar, solicitó los allanamientos que derivaron en la captura del sospechoso y la recuperación de siete vehículos , cinco de ellos con secuestro activo y dos con patentes apócrifas.

Uno de los autos, un Toyota Corolla blanco, había sido reportado como robado y presentaba una placa que no coincidía con su numeración original. Además, los investigadores confiscaron 28 chapas patentes, entre las que se encontraba una vinculada a uno de los hechos investigados.

El análisis de filmaciones de cámaras de seguridad fue clave para reconstruir el accionar de la banda. En uno de los videos, grabado la noche del 21 de febrero, se observó cómo un hombre vestido con gorra, remera y bermudas claras recorría la vereda frente a una vivienda, mientras la propietaria esperaba que su pareja sacara el vehículo del garaje. Luego, otro individuo señaló la puerta de ingreso, marcando la casa para el resto de los cómplices.

Poco después, tres sujetos encapuchados llegaron en un vehículo negro y entraron a la propiedad cuando ya no había nadie en el interior, lo que facilitó el robo. El material fílmico permitió a la Fiscalía ordenar nuevas medidas y profundizar las tareas de campo, entre ellas el seguimiento de las cámaras tanto municipales como privadas.

De la misma manera, se localizaron dos domicilios donde la banda ocultaba los objetos y autos sustraídos. Allí se halló un arsenal: un revólver Colt calibre .22 LR con la numeración limada y seis municiones, una pistola Bersa calibre .380 con cargador de ocho cartuchos y una vaina servida, un rifle Hatsan calibre 5,5 mm , una pistola KK USP calibre 4,5 mm , 40 municiones calibre .380 marca Remington, 229 cartuchos calibre 22 Magnum y 30 balas teflonadas calibre 9 mm.

Entre los equipos tecnológicos incautados también figuraban inhibidores de señal, dos radios portátiles y un sistema DVR Hikvision, elementos que, según los investigadores, podrían haber sido utilizados para facilitar los robos y evitar ser detectados por sistemas de alarma.

El operativo también permitió el secuestro de 118 envoltorios plásticos con 54 gramos de cocaína , lo que abre una nueva línea de investigación sobre otros posibles delitos asociados a la banda. La causa continúa abierta, mientras se analizan los elementos recolectados y no se descartan nuevas detenciones a medida que avanza la pesquisa.

Fuente: Infobae