Denunció que le retuvieron una fumigadora que había entregado en consignación y la recuperó de un desarmadero

ZONALES

Un conflicto entre particulares por el uso de una máquina agrícola derivó en una investigación judicial y en un operativo para recuperar una fumigadora autopropulsada que había sido trasladada desde el partido de Maipú hasta la localidad de Santa Clara del Mar, en el distrito de Mar Chiquita.





La causa se inició a partir de la denuncia presentada por un productor rural de la localidad de Las Armas, quien aseguró que una persona continuaba utilizando una fumigadora de su propiedad pese a que había finalizado el acuerdo verbal que permitía su explotación durante dos años, hasta diciembre de 2025.





El dato clave: el rastreo satelital





Según consta en el expediente judicial, el 8 de enero el propietario logró verificar a través del sistema de rastreo GPS que la máquina estaba siendo trasladada por caminos rurales hacia Labardén y luego hacia Coronel Vidal.





Poco después, el denunciante detectó que el sistema de geolocalización había sido inutilizado, lo que impidió continuar con el seguimiento del equipo.





Ante reiterados pedidos para que devolviera la maquinaria, el acusado respondía con excusas, argumentando que la fumigadora estaba en talleres o trabajando en distintos campos. Con el paso del tiempo, según la denuncia, las respuestas se volvieron cada vez más evasivas e incluso violentas.





Investigación propia y hallazgo





Frente a la falta de respuestas, el dueño de la fumigadora realizó averiguaciones por su cuenta y logró establecer que la máquina había sido trasladada fuera del partido de Maipú, hasta un establecimiento rural ubicado en Santa Clara del Mar, identificado como “SM Desarmaderos”.





Ante el riesgo de que el equipo fuera ocultado, desarmado o vendido por partes, lo que dificultaría su recuperación, la Justicia bonaerense dispuso la incautación inmediata de la maquinaria.

Operativo y secuestro





La medida ordenó la búsqueda y recuperación de la fumigadora, una Metalfor modelo 26-M-7035, dominio CRW073, lo que motivó un operativo policial en Santa Clara del Mar.





Finalmente, los efectivos lograron localizar el equipo agrícola, sobre el cual se dispuso además la prohibición de circulación hasta que se resuelva el conflicto judicial.





Con asistencia mecánica, la fumigadora fue trasladada nuevamente al partido de Maipú, donde quedó bajo depósito judicial y control policial mientras avanza la causa.