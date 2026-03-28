De la “aventura suicida” kirchnerista a “nosotros simplemente ganamos”: el discurso completo de Milei en Cadena Nacional por el fallo de YPF

Javier Milei emitió este viernes por la noche un mensaje grabado desde la Casa Rosada para celebrar la decisión de la Justicia norteamericana de fallar a favor del Estado argentino en el litigio legal por la expropiación de YPF. Duró alrededor de siete minutos y destacó el trabajo de la Secretaría Legal y Técnica y la Procuraduría, a la vez que apuntó duramente contra el kirchnerismo: "Hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof: esos personajes nos sumieron en una aventura suicida".

El mensaje fue emitido en Cadena Nacional a las 19 de este viernes. Duró siete minutos y medio. Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el Presidente habló acompañado de altos funcionarios de su gabinete: Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Luis Caputo, ministro de Economía; Pablo Quirno, canciller; y Sebastián Amerio, procurador del Tesoro.

Fuera de cámara estaba Mariano Cúneo Libarona, exministro de Justicia.

A lo largo de su intervención, dejó dos frases fuertes contra el kirchnerismo. "Nos sumieron en una aventura suicida", acusó a Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Además, habló de "nacionalismo barato de pacotilla". Y destacó a su propio Gobierno. "Nosotros simplemente ganamos", dijo Milei, antes de enfatizar que "la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración".

Argentinos de bien, buenas noches. Tengo el enorme honor y la inigualable alegría de dirigirme ante ustedes hoy en este breve mensaje para informarles de un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes para nuestro país. Hace pocas horas la justicia norteamericana falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Un juicio que de perderlo hubiera implicado pagar la suma de 18 mil millones de dólares.

Tan solo el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas. Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor.

Ante la adversidad, triunfó la perseverancia, ante la irresponsabilidad triunfó la constancia, por eso hoy es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien porque hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista.

Hoy tenemos una Nación más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional. Pero incluso hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa en primer lugar.

Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado.

Es importante que todos tengamos algo en claro, estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado, todo mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido.

Porque, repito, un fallo adverso en este juicio le habría costado al país, a todos nosotros 18 mil millones de dólares.

Tener que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica. Además, es importante considerar el precio inconmensurable que la Argentina pagó por esta irresponsabilidad, en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico.

Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó, aproximadamente, 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir, menos empresas menos trabajo más pobreza y más indigencia.

Entonces, el populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo y quedar bien frente a las cámaras, pero le envía señales al resto del mundo y trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo porque pone en jaque los cimientos legales sobre los que se sustentan todas las inversiones en el país especialmente las estratégicas que se realizan con una mirada de largo plazo.

Que se entienda, para todos lo que se llenan la boca hablando de soberanía y del desarrollo de los sectores estratégicos y del interés nacional, la mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenida en el tiempo y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla.

El adoptar el modelo opuesto, los falsos soberanistas pusieron a todos los argentinos en riesgo y los empobrecieron.

El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, luego el juicio se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Repito, una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible.

Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos. Esta administración una vez más levantó los platos rotos, porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y hacernos cargo también de las necesidades del futuro. Por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, para que la arrogancia y la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país.

Y también quisiera aclarar algo, para que no haya lugar a confusiones: el hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron, no significa bajo ningún punto de vista que tal desastre no existiera y todo lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre, estaremos condenados a repetir los mismos errores. Por eso quiero brindar algunos reconocimientos individuales.

Este logro es consecuencia del trabajo riguroso profesional y compartido del equipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria Legal y Técnica y cerebro jurídico de esta gestión, María Ibarzabal Murphy, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija y sus equipos. Gracias de parte de todos los argentinos de bien por su excelencia técnica y su servicio a la Patria.

Destacamos, además, el rol del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alex Oxenford, cuya labor fue clave en la obtención de este fallo que fortalece el marco de previsibilidad necesario para el desarrollo de proyectos estratégicos y la consolidación del sector energético argentino.

Como dije al comienzo, hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva a la Patria.

Fuente: Clarín