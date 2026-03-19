Cuadernos: el gobernador de Salta desmintió el alegato de Cristina Kirchner contra el fiscal Carlos Stornelli

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, calificó de “mentirosa” a la expresidenta Cristina Kirchner, quien durante su declaración indagatoria ante el TOF 7 en el juicio de la causa Cuadernos de los Coimas aludió a un “Gustavo” como el “valijero” del caso del falso abogado Marcelo D’Alessio.

En su coartada, Cristina Kirchner intentó desacreditar al fiscal Carlos Stornelli –el instructor de la causa Cuadernos- con la falsa acusación de que pidió una coima, a través de D’Alessio- al “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest. Aludió a una reunión entre Stornelli y D’Alessio en un parador de Pinamar en enero de 2019 y que el “valijero” era Sáenz que estaba en la misma mesa y que en ese entonces era intendente de Salta.

En una declaración testimonial en la causa, Sáenz afirmó que no hubo ningún pedido de coima en ese desayuno que grabó Etchebest en forma subrepticia desde otra mesa del parador y sirvió de base para el Operativo Puf. Con esta maniobra el kirchnerismo intentó anular la causa Cuadernos y llevó la denuncia a juez K de Dolores Alejo Ramos Padilla.

A través de su cuenta de X, el mandatario provincial rechazó las acusaciones de Cristina y aseguró que se trata de un intento de desprestigio. “Una vez más, la expresidenta Cristina Kirchner intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones”, expresó.

En su mensaje, Sáenz también hizo referencia a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien había replicado las críticas en redes sociales. “Voy a refrescarle la memoria a usted y a @mayrasmendoza, que en esa época era diputada nacional y seguramente se olvidó o finge demencia porque le conviene”, afirmó.

Además, cuestionó el rol político de la exmandataria: “No espero que pidan disculpas, pero sí que tenga la grandeza de dar un paso al costado del PJ. No puede ser el juguete de su hijo y sus amigos. Que la historia la juzgue”.

Junto a su descargo, Sáenz difundió un video con declaraciones del juez federal Alejo Ramos Padilla durante una exposición en la Cámara de Diputados en marzo de 2019, en el marco de la investigación por el caso D’Alessio.

En ese testimonio, el magistrado explicó que el entonces intendente de Salta se presentó voluntariamente ante la Justicia, aportó su teléfono celular y colaboró con la investigación, lo que permitió descartar cualquier sospecha en su contra.

“Se presentó inmediatamente el intendente de Salta, acompañó su celular e inmediatamente se despejó cualquier tipo de duda que había sobre él”, sostuvo Ramos Padilla en esa oportunidad.

El martes en el juicio oral, la exmandataria mencionó la presencia de una “tercera persona” llamada Gustavo, a quien no identificó directamente, pero vinculó con un supuesto intento de recaudación para una campaña electoral.

Fuente: Clarín