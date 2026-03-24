Cortaron el suministro eléctrico y vaciaron la caja fuerte de una empresa en Santa Fe: se llevaron $30 millones

Los dueños de una empresa de montajes industriales ubicada en Gran Rosario , se encontraron con el peor escenario este lunes por la mañana cuando arribaron al lugar para comenzar la jornada laboral. Les habían vaciado la caja fuerte y se había llevado casi 30 millones de pesos.

El robo tuvo lugar el fin de semana en Capitán Bermúdez , pero el caso trascendió en las últimas horas. Los ladrones lograron ingresar a la sede central de la firma tras cortar el suministro de energía , lo que dejó fuera de funcionamiento tanto las cámaras de seguridad como la alarma del edificio.

Según confirmó Rosario 3 el botín sustraído asciende a aproximadamente 30 millones de pesos en efectivo , además de cheques en blanco, documentación interna y otros elementos de valor que permanecen bajo verificación. Cuando los empleados de la empresa llegaron a la sede ubicada en Pomilio al 103 , a pocos metros de la ruta 11, advirtieron que los accesos habían sido violentados.

El reporte policial detalló que los delincuentes actuaron con un importante grado de logística y precisión , bajo la modalidad escruche. El corte de energía fue clave para anular el sistema de monitoreo y facilitar el ingreso al edificio sin activar alertas. Una vez dentro, los autores se dirigieron directamente al sector de administración, donde forzaron la caja fuerte y extrajeron el dinero.

La modalidad empleada y la información específica sobre la ubicación del dinero y el sistema de seguridad hicieron que los investigadores no descarten la posible intervención de un “entregador” que haya aportado datos de mayor precisión. La Unidad Regional XVII de San Lorenzo quedó a cargo de la investigación y trabaja en el análisis de huellas, registros y el testimonio de empleados y personal de la empresa.

Se trata de la firma Rafa SA, que opera en el sector industrial con foco en energía, petróleo y gas . La compañía brinda servicios de mantenimiento, reformas y elaboración de estructuras metálicas y cañerías bajo normas internacionales de seguridad técnica. Además de la sede central en Capitán Bermúdez, dispone de talleres en Ricardone , donde desarrolla parte de sus actividades productivas.

Hasta el momento, no se informaron detenciones y la investigación se mantiene abierta, con el objetivo de identificar a los autores y recuperar el dinero y los elementos robados.

Hace un mes, la Policía Bonaerense detuvo al presunto jefe de una banda que robó 31 millones de pesos a un comercio de Ituzaingó , luego de que uno de los celulares sustraídos fuera activado y permitiera rastrear a los responsables. La captura de L. Q., de 30 años , se concretó tras una investigación que incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y el seguimiento de datos telefónicos, bajo la supervisión del fiscal Marcelo Tavolaro y su secretario Pablo Ávila . El operativo se realizó en una vivienda de la calle Corrientes 154, en el barrio San Antonio de Padua, partido de Merlo.

El robo ocurrió en la madrugada del 28 de noviembre de 2025 en la importadora Kiranimport , uno de los comercios más concurridos de Ituzaingó. Dos de los asaltantes ingresaron al local tras escalar y forzar el acceso por el techo, mientras un tercer integrante aguardaba en el exterior para coordinar la huida. Los delincuentes actuaron con rapidez y precisión, descendieron de un Citroën C3 blanco y contaron con el apoyo de una Renault Kangoo estacionada en las inmediaciones. Las cámaras de seguridad registraron cómo revolvieron el comercio y se apoderaron de una suma millonaria en efectivo, teléfonos celulares y dos computadoras portátiles.

La investigación permitió reconstruir los movimientos de la banda y sus reuniones previas al golpe, así como el recorrido posterior de los objetos sustraídos. Un dato clave fue la activación de uno de los celulares robados por un individuo que aseguró haberlo comprado de buena fe. Este sujeto, D. O. S. , quedó implicado en una causa penal por encubrimiento agravado por ánimo de lucro , tras confirmarse que el dispositivo pertenecía al botín del robo.

Los videos de las cámaras permitieron establecer el punto de encuentro de los delincuentes y la secuencia de su llegada a la importadora, ubicada sobre avenida Néstor Kirchner (Rivadavia) al 23.100 . El parte policial indica que el asalto fue realizado mediante escalamiento , agravante que complica la situación judicial del principal detenido.

Fuente: Infobae