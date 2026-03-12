Condenaron a 25 años de prisión a un joven que mató a otro en Santa Fe tras robarle el celular

El joven de 19 años, acusado de haber asesinado a otro durante un robo en la localidad santafecina de Santo Tomé , aceptó su responsabilidad y fue condenado a 25 años de prisión. La víctima era Nahuel Robles , quien falleció en abril de 2024 tras recibir un puntazo en el cuello, cuando forcejeaba con el agresor para recuperar el celular que le había robado minutos antes.

El asesino, identificado bajo las iniciales C. A. G., recibió la pena máxima mediante un juicio abreviado que contó con el acuerdo de la Fiscalía, la defensa y la querella, y tuvo la conformidad de la familia de la víctima . El proceso evitó la realización de un juicio por jurados y aseguró una condena firme por el delito de robo seguido de muerte .

El hecho tuvo lugar alrededor de las 18 del 30 de abril de 2024, cuando Robles se dirigía junto a una amiga a un cumpleaños. En el trayecto, fueron interceptados por el delincuente , quien fingió querer ayudarlos a llegar a destino y los acompañó a pie. En un momento de descuido, el acusado le robó el teléfono celular a Robles y este comenzó a perseguirlo hasta alcanzarlo en la calle Necochea , entre Moreno y Castelli . Mientras la víctima intentaba recuperar el dispositivo movil, el agresor extrajo un arma blanca y lo hirió en el cuello, provocando su muerte. Así lo detalló el fiscal Estanislao Giavedoni durante la audiencia que tuvo lugar este miércoles.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo fue la calificación legal del hecho. Originalmente, la Fiscalía consideraba la figura de homicidio criminis causa , que prevé prisión perpetua pero la defensa propuso la figura de robo seguido de muerte . El fiscal explicó que la diferencia radica en el dolo y que, ante la posibilidad de que el tribunal optara por la figura menor en un debate por jurados, se acordó una condena de 25 años para evitar la incertidumbre.

De este modo, se cerró el proceso penal que coincidió con el deseo de la familia de Robles que, representados por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) , buscaban darle fin a esta etapa. “La querella nos informó que la familia tenía intenciones de cerrar esta etapa. Preferían una condena firme de 25 años antes que extender el proceso en un juicio por jurados”, señaló el fiscal Giavedoni en la audiencia, de acuerdo con lo indicado por Lt 10.

El acusado no tenía antecedentes y tras cometer el asesinato, se entregó de manera voluntaria en la sede de la División Homicidios de la PDI , acompañado por su abogado. La investigación avanzó con el análisis de pruebas y testimonios, lo que permitió identificar rápidamente al autor.

Este miércoles, la Justicia condenó a un hombre por el crimen de un tarotista cometido unos días después del crimen de Robles, pero en la provincia de Córdoba .

Si bien no se trató de un juicio abreviado, el debate judicial duró apenas tres audiencias. La condena a prisión perpetua de Lucas Cejas se conoció a través de un jurado popular, Cámara Primera del Crimen. Pablo Giménez Casado tenía 44 años cuando fue encontrado muerto y envuelto en una manta en su casa de Villa La Bolsa.

Cejas relató en la audiencia final que se reunió con la víctima y que juntos tomaron una cerveza. “Después fui a comprar droga solo, cuando vuelvo, entro a la pieza y lo veo acostado con otro color. Y no supe qué hacer, estaba drogado y alcoholizado y lo tapé”, declaró ante el tribunal. También reconoció haberse llevado pertenencias de la vivienda, incluidas las cámaras de seguridad, y afirmó que conocía a Giménez Casado desde hacía cuatro años.

En su última declaración, Cejas aseguró: “No fui yo quien mató a Giménez Casado. Pido disculpas a Estela y quiero que se investigue”. El caso lo llev+o adelante la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno , a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, con intervención de la Departamental Santa María y la división Homicidios. Entre las pruebas presentadas se incluyeron testimonios de testigos, registros de ubicación telefónica y rastros genéticos.

