Con Milei y medio gabinete fuera del país, el Gobierno opera en modo remoto y Adorni le delegó funciones a Pettovello

NACIONALES

Con el presidente Javier Milei , su secretaria general Karina Milei y cinco ministros en la “ Argentina Week ”, en Estados Unidos, el gobierno libertario funciona por estos días “en modo remoto”.

A eso se suma que Carlos Presti (Defensa) estará hasta mañana en Chile y que Diego Santilli (Interior) se tomó una licencia momentánea por cuestiones personales.

El Presidente está fuera del país desde el viernes, cuando viajó a Miami para la reunión de alto nivel encabezada por Donald Trump , y regresará el próximo miércoles, previo paso por la asunción de Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, en Valparaíso.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , quedó a cargo formalmente y de modo “interino” de la Jefatura de Gabinete luego de emitido el decreto 130/26 desde el viernes, aunque su rutina no varió demasiado desde entonces, según informaron fuentes oficiales.

Son los funcionarios que responden al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quienes llevan adelante las cuestiones operativas, bajo sus órdenes pero sin firmar nuevos decretos en una Casa Rosada sin ministros, pero con el movimiento habitual.

El Gobierno esquiva de modo deliberado a la vicepresidenta Victoria Villarruel , en los papeles a cargo de la Presidencia hasta el retorno al país de Milei, pero desterrada del universo oficialista, como se vio en la reciente Asamblea Legislativa.

“Soy una persona que respeta a rajatabla las instituciones. Nos eligieron por cuatro años. Listo. ¿Qué parte no se entiende? Cuatro años”, contestó el Presidente en una entrevista con LN+ emitida anoche, consultado por la frase de la vicepresidenta, quien afirmó que desde el Gobierno “quieren que renuncie” a su cargo. “Es una decisión de ella. Y mientras que ella cumpla con su rol institucional, ¿cuál es el problema?”, agregó el Presidente, sin nombrar a Villarruel.

La firma de la vicepresidenta aparece hoy en el Boletín Oficial, aunque con contenido exclusivamente legislativo, en la promulgación del Régimen Penal Juvenil , convertida en ley el 27 de febrero pasado.

“Dejamos todo firmado hasta que vuelva el Presidente”, afirmaron cerca del jefe de Gabinete, que “maneja todo desde allá”, según uno de sus funcionarios de confianza. El ministro coordinador delega las cuestiones operativas en su vicejefa, Aimé Vázquez , y en el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt . También trajina los pasillos de la Casa Rosada el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem , cercano a Karina Milei en Balcarce 50, quien regresó anoche de la fiesta de la Vendimia, en Mendoza, provincia a la que viajó junto a su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

“Nos manejamos por WhatsApp y por mail de modo permanente”, graficaron cerca de uno de los ministros que participa del encuentro en Nueva York a la caza de inversiones. Además de Milei, Karina Milei y Adorni, están en Estados Unidos Pablo Quirno (Canciller), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Mario Lugones (Salud), además del secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari , y el titular del Banco Central, Santiago Bausili .

El ministro Presti asiste al cambio de mandos militares en Chile, y Santilli se encuentra abocado a resolver un tema particular, indicaron fuentes oficiales. Quedaron en sus puestos en Buenos Aires Pettovello, Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), estos dos últimos, de llegada reciente a sus puestos en el Gabinete.

El esquema se mantendrá al menos hasta el miércoles, cuando el Presidente arribe al país junto al canciller Quirno, luego de haber participado de la ceremonia de asunción de Kast. Adorni, en tanto, tiene a su cargo, ese mismo miércoles por la tarde, el cierre del evento en New York, por lo que regresará al país no antes del próximo jueves.

Fuente: La Nación