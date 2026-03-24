Con fuerte participación de jardines, Madariaga conmemoró el Día de la Memoria frente al Palacio Municipal

MADARIAGA

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este martes 24 de marzo se realizó el acto oficial en General Madariaga, frente al Palacio Municipal, con una destacada y emotiva participación de niñas y niños de jardines de infantes del distrito.





La jornada, atravesada por el significado de los 50 años del Golpe de Estado, tuvo como uno de sus ejes centrales la presencia del Nivel Inicial, que aportó una mirada sensible y pedagógica sobre la memoria, reafirmando que la construcción de ciudadanía comienza desde los primeros años de vida.





Acompañados por docentes y directivos, los chicos y chicas —tanto de establecimientos urbanos como rurales— compartieron diversas producciones que reflejaron el trabajo realizado en las aulas en torno a los Derechos Humanos, la identidad y la memoria colectiva.

Las propuestas presentadas se organizaron en tres ejes fundamentales:





🔹 Derecho a la identidad

A través de libros de memorias, producciones audiovisuales y registros sonoros, las instituciones trabajaron sobre el valor del nombre y la construcción de la identidad, invitando a reflexionar sobre la pregunta “¿Quién soy?”, integrando historias personales y comunitarias.

🔹 Derecho a la libertad y a expresarse

Mediante carteleras, afiches y trabajos inspirados en la literatura infantil, se destacó la importancia de la libre expresión, el derecho a ser escuchados y el valor de la palabra desde la infancia.

🔹 Identidad y reconocimiento

Con láminas, recursos visuales y herramientas digitales como códigos QR, se puso en valor el derecho al reconocimiento como base de una sociedad democrática e inclusiva.





Desde la organización se remarcó que la participación de los jardines fue coordinada por las autoridades educativas de cada institución, bajo la órbita de la Jefatura Distrital, lo que permitió una presencia ordenada y significativa en el acto central.

La jornada se consolidó como un espacio de encuentro y reflexión, donde las infancias tuvieron un rol protagónico, dejando en claro que la memoria no solo se recuerda, sino que también se enseña, se transmite y se construye desde los primeros años.