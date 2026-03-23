Con Cristina Kirchner debilitada, otras tribus del peronismo aceleran los movimientos para discutir las decisiones de cara a 2027

Avanzado el primer trimestre del año, y con el Gobierno en alerta por la caída de la imagen de Javier Milei vinculada a la suba del desempleo y los presuntos casos de corrupción, los diferentes pedazos del peronismo empiezan a moverse para explorar posibles confluencias entre sectores distanciados y contrarrestar la idea de que al espacio, en crisis desde la derrota de 2023 y con discusiones por el liderazgo y la narrativa, le costará constituirse como alternativa.

Con Cristina Kirchner detenida y desde noviembre con mayores restricciones para recibir visitas en su departamento de Constitución, y en la semana en la que declaró en la causa Cuadernos, referentes de otras tribus del peronismo encadenaron reuniones con la intención de adquirir un rol más preponderante en la etapa que se viene , desde sentarse en la mesa de decisiones para la construcción electoral de 2027 hasta participar del debate sobre los límites de la ampliación y más adelante la definición de las candidaturas.

Con dos encuentros, uno en Buenos Aires y otro en La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela volvió a mostrar su propósito de erigirse como un “articulador para unir piezas sueltas” , según explicaron desde esa provincia, un plan que había trazado cuando decidió desafiar a Cristina Kirchner en la conducción del PJ y no consiguió llegar a la elección interna por falta de avales. Hace unos meses recompuso la relación con la ex presidenta con una visita a San José 1111.

“Hay que bajar los egoísmos y buscar que el proyecto sea más importante que los hombres, que las ideas sean las que se impongan frente a la ausencia de liderazgos. La idea es salir a caminar el país y sentarnos en la mesa de construcción del espacio político ”, contaron cerca de Quintela, que la semana pasada se reunió con Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Gustavo Bordet, entre otros, y luego recibió a Wado de Pedro y Mariano Recalde, dos senadores vinculados a Cristina Kirchner.

“Todos tienen que ser conscientes de que no sobra nadie y que ninguno va a poder imponer lo que quiere. La experiencia de lo que ya pasó tiene que servirnos” , advirtieron del lado del riojano. Esa sentencia o expresión de deseo sobre el menor predominio del sector liderado por la ex mandataria en el proceso que arranca se repite en otros campamentos.

Una de las discusiones gira en torno al alcance del posible armado amplio para enfrentar al oficialismo el año próximo, luego de que Miguel Pichetto lo propusiera públicamente (puso como ejemplo el frente liderado por Lula da Silva en Brasil contra Jair Bolsonaro) tras reunirse con la ex mandataria. Más que por el espacio que integran Pichetto y Emilio Monzó, que se mostraron en La Plata con Carlos Kikuchi y otros ex libertarios, las diferencias afloran sobre mandatarios provinciales como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, aliados de Milei en el Congreso.

“Hay que armar una mesa amplia. El dedo acusador o el rifle sanitario, como dice Sergio (Massa), no es lo que está proyectando la mayoría del peronismo. Para adelante necesitás de los gobernadores, para resistir la eliminación de las PASO y para construir una alternativa mucho más amplia”, planteó uno de los asistentes a la charla con Quintela. Ese grupo planea para el mes próximo una presentación en Entre Ríos, con la perspectiva de que la posible confluencia gire alrededor de una serie de puntos programáticos.

En la semana que pasó, a su vez, Axel Kicillof hizo dos movimientos para ratificar su intención de erigirse como una alternativa , con el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro y su primer acto fuera de la provincia de Buenos Aires , en la Ciudad, en el que también se pronunció a favor de un armado amplio: “Vamos a sumar a todos los que comprendan que estamos en la otra vereda de estas políticas económicas y de este proyecto de país que representa Milei” .

Kicillof y Quintela podrían coincidir en la tradicional vigilia del 2 de abril en Río Grande, en homenaje a los caídos en Malvinas. Invitados por Gustavo Melella, el mandatario riojano ya confirmó que irá y el bonaerense lo definirá en los próximos días.

Referentes que trabajan por la confluencia ponen en duda si La Cámpora -“no el cristinismo”, aclaran- avalará ese frente amplio con gobernadores que apoyan a Milei. Desde esa mirada el mapa del intento de recomponer los pedazos del peronismo lo conforman seis espacios : el liderado por Cristina Kirchner, el MDF de Kicillof, el Frente Renovador de Massa, los “federales” que se presentarán en Entre Ríos, los “provinciales” para aludir a los mandatarios del norte y el grupo de Pichetto y Monzó.

En las próximas semanas seguirán los movimientos y las reuniones de cada espacio, también los encuentros cruzados y las señales en el Congreso -con proyectos compartidos-, aunque el ordenamiento concreto arrancaría en el segundo semestre, después del Mundial.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín