Colesterol y estatinas: un experto compara beneficios con efectos adversos para saber cuándo sirve medicar

Once sociedades científicas acaban de publicar en Estados Unidos las nuevas guías para el control del colesterol y uno de los puntos que sobresale en el documento es que en muchas ocasiones los médicos están llegando tarde a medicar correctamente a los pacientes. Es decir, toman la decisión de hacerlo cuando la aterosclerosis ya ha avanzado y dejado huellas no deseadas en el organismo.

Las estatinas son la opción terapéutica más utilizada cuando los valores de colesterol exceden los umbrales recomendados , en un contexto que los cardiólogos evalúan en función de otros parámetros asociados para elegir la mejor hoja de ruta para tratar la patología.

Sin embargo, en el último tiempo han cobrado particular protagonismo en redes sociales discursos que alertan sobre los efectos adversos de estos medicamentos , enfocados sobre todo en los dolores musculares . Consecuencias que han sido descriptas a lo largo de los años y que por algún motivo se han vuelto a viralizar para generar incertidumbre.

Las estatinas tienen como función inhibir las enzimas hepáticas que producen el colesterol para evitar la acumulación de depósitos de grasa en los vasos sanguíneos que podrían llegar a obstruirlos, y reduce la inflamación surgida cuando las arterias se obstruyen. Esas acciones limitan las probabilidades de desarrollar enfermedad cardíaca.

En una charla con el cardiólogo Fernando Botto, a propósito de la publicación de las guías en Estados Unidos, el tema de las estatinas no quedó fuera de la conversación. Botto es investigador en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) y le preocupa que la divulgación en salud esté siempre respaldada por la evidencia científica .

Botto utiliza la lógica más razonable, pero a veces injustamente olvidada, cuando se habla de los efectos adversos de los medicamentos: la relación entre el riesgo y el beneficio . Y adelanta la conclusión a la que se llega en este caso en particular: “El 90 por ciento de las mialgias no son por las estatinas”.

“Todos los medicamentos que se usan en la medicina científica o alopática tienen efectos adversos . La aspirina puede dar hemorragia cerebral y le damos mejoralito a los chicos. Pero se la agarraron con las estatinas porque hablar mal de las estatinas da seguidores, del mismo modo que hablar mal de las vacunas da seguidores . Las estatinas tienen efectos adversos como cualquier remedio”, explica Botto.

El experto hace una analogía: “Cuando te operan del apéndice te podés morir en cirugía, pero la probabilidad es muy baja. Y si no te operan te morís de peritonitis. La medicina es riesgo y beneficio. Las estatinas claro que dan mialgias. Puedo citar el estudio HOPE-3, del que tuve participación activa, con muchos miles de pacientes, en el que se dio rosuvastatina 10 mg versus placebo. Dio 6 casos de mialgias cada cien en el grupo de rosuvastatina, mientras que para placebo dio 5 cada cien ”.

En ese tren de razonamiento, Botto continúa: “Ese punto porcentual de diferencia en nuestras estadísticas es significativo y nosotros decimos que la rosuvastatina dio mialgias comparada con placebo. Pero el beneficio de reducir un infarto, muerte cardiovascular o ACV es del 30 por ciento . Es decir, de cada 100 eventos graves que iban a ocurrir, ocurrirán 70”.

Para redondear la idea, el experto del ICBA señala: “Si agarramos 10 mil pacientes, seguidos durante cinco años, y son pacientes de riesgo cardiovascular, va a haber una reducción muy significativa de la cantidad de eventos mayores, a un precio muy chiquito de mialgias”.

“Hay otro tipo de daño muscular que es más serio con las estatinas, que puede dar insuficiencia renal, para el que hay que tratar por lo menos dos mil pacientes para tener un caso. Pero el beneficio, si hay enfermedad vascular, es de uno cada 32 . Con el agregado de que si el paciente avisa a tiempo y el médico hace algunas mediciones, se detiene la estatina y el cuadro es reversible en la gran mayoría”, finaliza Botto.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín