Chocaron, cambiaron de vehículo para fugarse y terminaron detenidos al volcar con el otro auto

El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta imputó formalmente por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, a un comerciante sanjuanino y a un bagayero de Orán. Los acusados fueron detenidos el 22 de marzo pasado, cuando chocaron durante una persecución policial luego de recuperar un cargamento de más de 32 kilogramos de cocaína , que había quedado varada en la localidad de Aguas Blancas, por otro incidente vial. Así lo informó el Ministerio Público Fiscal en su página web de noticias.

En esa publicación se detalló que la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y el investigador Lisandro Andrés Arranz sostuvieron la imputación ante la jueza federal de Garantías N°2 de Salta. Mariela Giménez. Y se consignó que la magistrada “admitió la prisión preventiva de ambos acusados, al tiempo que autorizó las medidas de investigación propuestas por el fiscal federal Toranzos”.

Más allá de la secuencia de accidentes viales que concluyó con el arresto de los sospechosos, los funcionarios judiciales aclararon que los ahora imputados eran seguidos por unidades policiales como parte de la investigación por narcotráfico. “En la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el caso no se trata de un procedimiento fortuito, sino que es producto de una investigación que se inició meses atrás”, se señaló en el sitio oficial de noticias del MPF, www.fiscales.gob.ar

“Al detallar la imputación -se agregó-, la fiscalía sostuvo que, inicialmente, la investigación se centró en torno a una persona que realizaba tareas de logística para el transporte de drogas desde la frontera con Bolivia hacia la ciudad de Salta. Así, en base a tareas de campo e intervenciones telefónicas, la fiscalía pudo reunir varias evidencias, entre ellas, los nombres de otros implicados.”

El 16 de agosto de 2025, el sospecho había sido detenido en el marco de una investigación desarrollada por la Unidad Fiscal Jujuy. No obstante, y a raíz de la información obtenida, la pesquisa se focalizó en torno a otro implicado, --luego identificado como FAC-- que sería un bagayero de la ciudad de Orán, y su pareja.

“En ese contexto, se dispusieron tareas de vigilancias y escuchas telefónicas. Así, se obtuvo una comunicación del 22 de marzo pasado, a las 0.40, que daba cuenta del traslado de la cocaína. En la conversación, una persona le informaba que había tenido un accidente en la ruta 50, a la altura del paraje Agua Linda, entre Aguas Blancas y Orán”, se consignó en el informe.

La fiscalía señaló que había un inusitado interés por ir a buscar al “changuito”, en clara referencia a la carga de drogas. Los investigadores federales solicitaron apoyo a la Policía de Salta para verificar si se había informado sobre algún accidente en la ruta 50. Efectivamente, un Volkswagen Bora y un Renault Kangoo habían colisionado en esa traza.

A partir de ese choque, los teléfonos de la organización delictiva incrementaron su actividad. Los narcos no sabían que sus comunicaciones eran monitoreadas por los funcionarios judiciales.

“Las conversaciones confluían en un solo objetivo: recuperar la droga. Esto recién se logró, diez horas después del primer incidente vial, cuando el propio F.A.C. le confirma a sus cómplices que ya la había recobrado la cocaína y que la habían llevado, momentáneamente, a la casa de otro implicado, en la ciudad de Orán”, detalló la publicación del MPF.

“Yo no quiero tener esas cosas en casa, más después de lo que paso”, se escuchó decir al imputado en una de las comunicaciones. Luego, realizó otros llamados para volver a poner la droga en tránsito, de la mano del comerciante sanjuanino T.. Este hombre fue quien, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, retiró la caja con la droga, y se dirigió por la calle Mariano Moreno.

En ese momento, la División contra la Narcocriminalidad de la Policía de Salta ya había recibido la orden de la fiscalía de de proceder al arresto de los implicados y la interceptación del vehículo que trasladaba la droga.

“Mientras circulaba por Orán -se mencionó en el resumen del caso expuesto en la página de noticias del MPF-, el comerciante sanjuanino, se percató de que la policía lo seguía, por lo que emprendió una fuga. La persecución culminó en la intersección de las calles Cuenca y General Güemes, cuando chocó una camioneta Volkswagen Saveiro, que era conducida por un hombre de 70 años, que resultó sin lesiones de gravedad. Al ver el accidente, intervino otra patrulla, que advirtió que el conductor intentaba salir de la camioneta, por lo que pateaba el parabrisas para liberarse y seguir la fuga. Sin embargo, fue apresado por los otros efectivos que lo perseguían.”

El camioneta siniestrada estaba el cargamento de drogas: 32,508 kilos de cocaína.

Poco después, el principal sospechoso, identificado como F.A.C. fue apresado en su vivienda de la ciudad de Orán.

“Tras describir el hecho, la fiscalía enumeró las evidencias reunidas, formalizó la imputación penal y requirió autorización para avanzar con los peritajes sobre la droga y los teléfonos incautados, como también la realización de otros estudios técnicos. Posteriormente, y dado que los imputados se negaron a declarar, la fiscalía solicitó su prisión preventiva, en función de la gravedad del hecho, la cantidad de droga que transportaban, la logística implementada para su recupero y traslado. Además, señalaron que se llevaron tareas para dar con otros integrantes de la organización”, se señaló en el informe.

En cuanto a los riesgos procesales, la fiscalía resaltó el peligro de fuga, que se evidenció cuando el comerciante sanjuanino quiso evadirse tras el accidente. También se refirió al entorpecimiento procesal, a la alta escala penal del delito y a la falta de arraigo.

La defensa del comerciante T. se opuso y propuso que su cliente quedara detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, el planteo fue rechazado de plano por la jueza, en base a los argumentos esgrimidos por la fiscalía al rebatir el pedido del defensor.

Fuente: La Nación