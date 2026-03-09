Cayó el prófugo del robo que frustró un policía que estaba en el baño de un supermercado de Boedo: el video

NACIONALES

Un sospechoso de 34 años fue detenido luego de haber permanecido prófugo por un año, tras escapar luego de un asalto fallido en un comercio del barrio porteño de Boedo que derivó en un tiroteo: es que había un agente de la Policía de la Ciudad en el baño e impidió el robo y capturó al cómplice del ahora arrestado.

En las últimas horas, la Policía Federal Argentina (PFA) concretó la detención del prófugo en la localidad bonaerense de Ciudad Evita , partido de La Matanza .

La secuencia que motivó la investigación, y cuyo video ilustra esta nota, comenzó el 25 de marzo de 2025, cuando dos sospechosos ingresaron en un local comercial de Boedo , ubicado sobre la avenida Directorio , para robar.

El primero de los delincuentes y el último de los capturados ingresó a cara descubierta simulando ser cliente . Miró unos segundos a la cajera que se encontraba con otro hombre y se dirigió hacia el fondo del local, para ver si había más gente. Minutos más tarde, entró su cómplice armado y con su rostro cubierto con una gorra y un tapabocas.

De inmediato, amedrentó a la cajera y al cliente que estaba pagando y los obligó a ir para el fondo del comercio, a donde estaba su cómplice junto al carnicero.

En ese contexto, en los baños del comercio se encontraba un Oficial Mayor de la Policía de la Ciudad que, al percatarse del asalto, se identificó y dio la voz de alto. El asaltante armado ignoró la orden, lo que desembocó en un intercambio de disparos dentro del local.

El enfrentamiento culminó con el agresor herido por dos tiros: uno en el rostro y otro en el brazo derecho . El cómplice logró escapar, mientras que el asaltante capturado fue trasladado de inmediato al Hospital Ramos Mejía , donde recibió atención quirúrgica y quedó bajo custodia policial. Más tarde, fue derivado al Servicio Penitenciario Federal .

El asaltante que huyó del comercio se mantuvo prófugo durante un año. La investigación para dar con él quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº45 , subrogado por Alejandra Provitola y con la intervención de la Secretaría Nº122 a cargo de Nicolás Coronel , que delegaron el caso en la División Homicidios de la PFA .

Los investigadores analizaron el teléfono celular secuestrado al detenido y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, con el apoyo de la División Individualización Criminal de la PFA . Estas labores permitieron identificar al sospechoso que se había dado a la fuga.

Las tareas de inteligencia condujeron a los policías hasta una vivienda de Ciudad Evita , donde el prófugo residía. Se montó una vigilancia discreta en la zona, que se extendió durante varios días, hasta que los agentes detectaron al imputado saliendo del inmueble.

La detención se realizó en la vía pública, sobre la intersección de las calles 17 de Octubre y Chubut , donde además fue incautado su teléfono celular. De acuerdo con fuentes del caso, el hombre tiene 34 años y es argentino .

El acusado quedó a disposición de la magistrada Provitola , imputado por “robo agravado por el uso de arma de fuego” y a la espera de las actuaciones procesales.

Fuente: Infobae