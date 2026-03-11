Cayeron tres estafadores que le habían robado con el “cuento del tío” a una jubilada japonesa en Villa Ortúzar

NACIONALES

La Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estafaron a una jubilada japonesa bajo la modalidad del "cuento del tío". Sucedió en Villa Ortúzar, y los ladrones contaban con un largo prontuario de antecedentes.

Se hicieron pasar por amigos de su hijo con la excusa de llevarle dinero . La jubilada, de 71 años, cayó y fue víctima de la estafa. La señora fue abordada por dos hombres y una mujer en su propiedad, ubicada en la calle Urdininea al 1700.

Naturalizada argentina, la mujer de origen japonés sufrió el robo de cuatro anillos de oro . Horas más tarde, tras la alerta emitida, agentes de la Policía localizaron el vehículo en el que se trasladaban los ladrones y dieron con ellos en Gándara al 3300, donde fueron capturados.

Entre las pertenencias de los asaltantes, la Policía halló los anillos sustraídos momentos antes. Los tres imputados, de 30, 36 y 29 años, ya registraban antecedentes por homicidio, robo, encubrimiento agravado y tentativa de robo.

Tras la detención, la Policía procedió a incautar el vehículo utilizado para el robo, un Fiat Mobi negro. Esto además de dinero en efectivo, joyas, precintos, guantes de látex, gas pimienta, un cuchillo y documentación vehicular.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°51. Fue la Dra. Graciela Angulo quien dispuso la detención de los imputados por el delito de "robo".

Fuente: Clarín