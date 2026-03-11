Causa Cuadernos: Cristina Kirchner deberá declarar de manera presencial

NACIONALES





La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá prestar declaración indagatoria de manera presencial en el marco del juicio por la denominada Causa Cuadernos. La audiencia fue fijada para el 17 de marzo a las 9, en el salón Auditorium del tribunal.





La decisión se conoció luego de que el Tribunal Oral Federal N°7 rechazara un pedido de nulidad presentado por la defensa de la ex mandataria y de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido. En ese planteo se argumentaban presuntas irregularidades durante la etapa de instrucción y se cuestionaba la validez de los testimonios brindados por los imputados que declararon como “arrepentidos”.





El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos que dieron origen a la causa habrían sido manipulados, por lo que, según su postura, no deberían formar parte de las pruebas del proceso judicial.





Además, el letrado planteó que las declaraciones de los 31 imputados que colaboraron con la investigación se habrían realizado bajo presión o extorsión.





El Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, es el encargado de resolver los planteos preliminares presentados por las defensas y avanzar en el análisis de la presunta red de sobornos y cartelización en la obra pública que habría funcionado entre 2003 y 2015.





En la causa interviene la fiscal Fabiana León, quien respondió a los planteos realizados por las defensas de las 68 personas imputadas que buscan cuestionar distintos aspectos del proceso judicial.