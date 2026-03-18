Caso Sueños Compartidos: Mauricio Macri declaró como testigo y recordó un llamado de Alberto Fernández “intimándolo” a ejecutar el programa

Por su rol como jefe de gobierno porteño durante el kirchnerismo, el expresidente Mauricio Macri declaró como testigo en el juicio oral de Sueños Compartidos , el programa de viviendas sociales que fue ejecutado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo y sobre el que pesan acusaciones de desvíos millonarios y fraude al Estado.

“Recuerdo vagamente un llamado de Alberto Fernández [jefe de gabinete por ese entonces] intimándole a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, sostuvo el expresidente, que llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 9 y 30 y se fue una hora después.

“El ministro [Esteban] Bullrich me dijo en ese momento que habían cobrado más del doble de lo que se había ejecutado, por lo cual no tenía sentido seguir pagando”, rememoró Macri. “Finalmente, el ministro Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra [María Eugenia] Vidal”, agregó ante los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado, que participó de modo virtual.

La maniobra que comenzó a ser juzgada hace dos semanas en los tribunales de Comodoro Py es la de un presunto otorgamiento irregular de convenios entre los años 2008 y 2011 que involucra a funcionarios nacionales y provinciales del kirchnerismo y miembros de la fundación Madres de Plaza de Mayo, de acuerdo con la acusación fiscal.

Sentados en el banquillo de los acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender , ligados al manejo del programa dentro de la fundación; los exfuncionarios kirchneristas Julio de Vido , José López -detenidos ambos en otros procesos-, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo , entre otros. Hebe de Bonafini, por su parte, que fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo, era una de las acusadas, pero falleció en 2022.

La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo en aquel entonces de José Francisco López , transfirió $748.719.414 para la ejecución de las obras convenidas, aunque el monto originalmente comprometido ascendía a $ 1.295.218.967. De esa suma, se habrían sustraído $206.438.454, lo que equivale a más del 23% del financiamiento total otorgado.

La declaración de Macri fue breve. No pudo aportar muchas precisiones sobre el programa -tuvo lugar hace más de 15 años, dijo-, pero sostuvo que recordaba como “traumático” trabajar con la fundación que dirigió Hebe de Bonafini. El debate comenzó 15 años después del estallido del caso y al filo de la prescripción.

Al ser consultado sobre la situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires en aquella época, Macri sostuvo: “Siempre el mismo problema, ¿no?. Villas que crecían al ritmo de las falacias que había en el conurbano y la gente se movilizaba a nuestras villas. Hicimos un enorme trabajo de urbanización”.

La semana pasada, Sergio Schoklender , quien comandó el programa, responsabilizó a Hebe de Bonafini de desviar los fondos destinados a las obras para ser utilizados para hacer política y militancia en favor del kirchnerismo.

Sostuvo que todas las desgracias del programa Sueños Compartidos se debían a que Bonafini “no era capaz de decirle que no a los pedidos de Néstor y Cristina Kirchner”.

Admitió que llegaron a tener “muchos problemas” para cobrar porque “la política se gastaba lo que nos tenía que dar a nosotros”.

Los hermanos Schoklender ganaron notoriedad pública mucho antes de quedar involucrados en la causa. En 1981, fueron condenados por el parricidio de sus padres, un caso de altísimo impacto público por aquellos años. Tras su liberación, a mediados de la década del 90′, Sergio se vinculó con Hebe de Bonafini y comenzó a trabajar en la fundación, de la que luego fue apoderado. Finalmente, con la explosión del caso, terminaría enfrentado con Hebe y la organización.

Fuente: La Nación